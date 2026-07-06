Plajlarda can pazarı. 3 ilde 5 kişi boğuldu
06.07.2026 08:14
Aydın, Burdur ve Mersin'de dün 5 kişi boğularak can verdi.
AYDIN
Kuşadası’nın Davutlar Mahallesi’ndeki Sevgi Plajı’nda, dün gün içerisinde boğulma vakaları yaşandı.
Dalgalı denizde açığa sürüklenen vatandaşları gören tatilciler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Boğulma tehlikesi geçiren çok sayıda kişi, çevredeki diğer vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarıldı.
Kıyıya çıkartılanlar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla farklı hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan çok sayıda kişiden durumu ağır olan Dursun Marmara, Mahmut Öz ile İlkay Özcan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
BURDUR
Serinlemek için Onaç Baraj Gölü'ne giren 34 yaşındaki İbrahim Bozkurt, bir süre sonra suda kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu Bozkurt'un cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Bozkurt'un cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
MERSİN
Emrullah Öztürk (23) adlı genç Keşbükü Irmağında suya atladıktan bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda, Emrullah Öztür'ün cansız bedenine suya atladığı noktanın yaklaşık 200 metre ilerisinde ulaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.