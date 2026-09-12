Polise çıkıştı, "Sanatçıyım" diyerek gazetecilere tükürdü, yere yığıldı
12.09.2026 08:50
Son Güncelleme: 12.09.2026 09:12
Bursa'da otomobiliyle ters yöne giren Büşra A., kendisini durduran polislere uzun süre direndi. Olayı görüntüleyen basın mensuplarına da "Sanatçıyım" diyerek tüküren kadın, sonra yere yığıldı.
Olay saat 04.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Ana yolda ters yönde ilerleyen otomobil, polis ekipleri tarafından fark edilerek durduruldu.
Sürücü Büşra A. ile yanındaki kişi, alkol testi ve cezai işlem yapmak isteyen polis ekiplerine tepki göstererek saldırmaya çalıştı.
Büşra A., olay sırasında “sanatçı olduğunu” ileri sürerek kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da çıkıştı, kameraya tükürdü.
Polis ekiplerinin kontrol altına almaya çalıştığı kadın, bir süre sonra yere yığıldı.
Kısa süre sonra tekrar ayağa kalkan ve bu sırada polis aracına da vuran Büşra A., zorluk çıkarmaya devam etti.