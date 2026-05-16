PTS kayıtları ortaya çıktı. Gülistan'ın son görüldüğü yerden aracıyla geçmiş

Çimen, soruşturmada tutuklanan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi başhekimi Çağdaş Özdemir’in Gülistan'ın son görüldüğü yerden aracıyla geçtiğine dair PTS kayıtlarının olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Bu soruşturma kapsamında da yeni bir gelişme söz konusu oldu. Bu Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tespitiyle şu an tutuklu olan dönemin devlet hastanesi başhekimi Çağdaş Özdemir'in Gülistan'ın son görüldüğü bölgeden aracıyla geçtiğine ilişkin olarak bir tespit yapıldı.

Bu tespitin dosyamızda önemi var. Biliyorsunuz, Gülistan Doku kendisine yönelik cinsel saldırı eylemine direndiği için şiddete uğramıştı. Bu şiddet sonrasında devlet hastanesine müracaat edip, bu şiddeti raporlandırmak istemişti. Biliyorsunuz; devlet hastanesi de polise haber vermişti. Polise de POLNET kaydı vardı ve Gülistan'ın oradaki beyanına göre bu baş şüpheli Tuncay Sonel'in oğluna yönelik beyanda bulununca, orada o ifadeyi örtbas ettiler.

Bu örtbas olayında en büyük görev de bu başhekim Çağdaş Özdemir'e aitti. Bu olayın 31 Aralık 2020 tarihinde olduğu söyleniyor. Gülistan'ın da en son görüldüğü tarih 05 Ocak 2020. Biz şunu görüyoruz. Bu faillerden biliyorsunuz Erdoğan Elaldı, Çağdaş Özdemir, Şükrü Eroğlu, Mustafa Türkay Sonel, Umut Altaş, hepsi 05 Ocak 2020 günü adeta Gülistan'ın bulunduğu yere yönelik olarak bir hareketlenme içinde olduklarını biz anlıyoruz.

Çağdaş Özdemir'in de artık örtbastan ziyade Gülistan'a yönelik olarak gerçekleşen insan öldürme olayından da artık sorumlu hale geliyor. Bu dosyamız açısından gerçekten de çok kıymetli bir tespit oldu" diye konuştu.