Resepsiyondaki kamera her şeyi kaydetti, dev vurgun ortaya çıktı
25.09.2026 13:47
İstanbul'da çalıştıkları oteli zarara uğratan beş kişi tutuklandı. Şüphelilerin, resepsiyonda aldıkları paraları ceplerine koyduğu anlar görüntülendi, bu paralarla butik bir otel aldığı öne sürüldü.
İstanbul'da beş yıldızlı bir otelin çalışanları, çalıştıkları oteli zarara uğratıp 1 milyon dolarlık vurgun yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.
Olay Fatih'teki otelin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusuyla ortaya çıktı.
Otel sahibi Ö.Ş., çalışanları tarafından parasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada yaklaşık 1 milyon dolarlık hırsızlık olayı ortaya çıkarıldı.
PARALARI KENDİ CEPLERİNE ATMIŞLAR
Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmalarda, otelin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, resepsiyonda bulunan çalışanların müşterilerden aldıkları nakit paraları ceplerine koyduğunu belirledi.
Bu gelişme üzerine derinleştirilen soruşturmada, hırsızlığın organize şekilde yapıldığı tespit edildi.
Otelin 2 yıldır yüzde 85 doluluk oranıyla çalışmasına rağmen zarar ettiğini belirleyen polis ekipleri, 21 Eylül günü operasyon düzenledi.
Operasyonda otelin genel müdürü Sidar Y., muhasebe müdürü Selman M.K. ile resepsiyon, belboy ve muhasebe bölümlerinde çalışan E.K., M.A., S.Ç., M.T., M.S.Ö. ve A.B. gözaltına alındı.
YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI
Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin dolandırıcılık işlemini hangi yöntemle gerçekleştirildiği de ortaya çıkarıldı.
Buna göre; yurt dışından rezervasyon yapan ancak otele gelmeyen müşterilerin ödedikleri paraları zimmetlerine geçirdikleri, restoran bölümünden elde edilen gelirleri kendi hesaplarına aktardıkları ve odalarını beğenmeyerek daha büyük odalara geçen müşterilerin ödedikleri ücretleri de çaldıkları tespit edildi.
Şüphelilerin son iki yılda yaklaşık 1 milyon doları çaldıkları tespit edildi.
Çalışmaların devamında ise otelin genel müdürü Sidar Y. ile muhasebe müdürü Selman M.K.'nın çaldıkları paralarla Fatih'te 20 odalı bir otelin işletmesini aldıkları ve çalıştırdıkları ortaya çıkarıldı.
TUTUKLANDILAR
Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sidar Y., Selman M.K. ile resepsiyon görevlileri E.K., M.A. ve S.Ç. tutuklandı. M.T., M.S.Ö. ve A.B. hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulandı.