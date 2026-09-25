Resepsiyondaki kamera her şeyi kaydetti, dev vurgun ortaya çıktı

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin dolandırıcılık işlemini hangi yöntemle gerçekleştirildiği de ortaya çıkarıldı.

Buna göre; yurt dışından rezervasyon yapan ancak otele gelmeyen müşterilerin ödedikleri paraları zimmetlerine geçirdikleri, restoran bölümünden elde edilen gelirleri kendi hesaplarına aktardıkları ve odalarını beğenmeyerek daha büyük odalara geçen müşterilerin ödedikleri ücretleri de çaldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin son iki yılda yaklaşık 1 milyon doları çaldıkları tespit edildi.

Çalışmaların devamında ise otelin genel müdürü Sidar Y. ile muhasebe müdürü Selman M.K.'nın çaldıkları paralarla Fatih'te 20 odalı bir otelin işletmesini aldıkları ve çalıştırdıkları ortaya çıkarıldı.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sidar Y., Selman M.K. ile resepsiyon görevlileri E.K., M.A. ve S.Ç. tutuklandı. M.T., M.S.Ö. ve A.B. hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulandı.