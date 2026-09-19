Rize ve Trabzon'u şiddetli sağanak vurdu. 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı. İşte bölgede son durum
19.09.2026 12:13
Rize ve Trabzon'da dün akşam ve gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak ve heyelan sonrası Karadeniz Sahil Yolu'nun Of-İyidere kesimi sular altında kaldı.
Rize'de sağanak nedeniyle su baskınları ve heyelanlar meydana geldi.
Kentte dün akşam ve gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış, hayatı felç etti.
Karadeniz Sahil Yolu'nun İyidere ile Of ilçeleri arasındaki bölgede yağışın ardından su baskınları oluştu, bazı noktalarda ulaşımda aksamalar yaşandı.
İyidere ilçe merkezinde ise yağış nedeniyle toprak kaymaları ve yollarda çökmeler meydana geldi. Bazı araçların su içinde kaldığı yağışın ardından, çay bahçelerinde heyelanlar oluştu.
İKİ İLÇE ARASINDAKİ 5 DAKİKALIK GEÇİŞ 45 DAKİKAYA ÇIKTI
NTV Trabzon Muhabiri Mete Kılıç, NTV canlı yayınında bölgeden sonra durumu aktardı.
Kuvvetli sağanaktan dolayı Of ve İyidere arasındaki araç trafiğinin yoğunlaştığını ifade eden Kılıç, “Karadeniz Yolu'nun bazı bölgeleri sular altında. Ekipler araç geçişlerini sağlıyor. Of ve İyidere komşu ilçeler ve 5 dakikada geçiş sağlanır. Şu anda geçiş 45 dakika sürüyor.” dedi.
Bölgede yağışın durduğuna işaret eden Kılıç, “Ancak yağışların gün boyu devam etmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
"7 EVİ TAHLİYE ETTİK"
İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Meteoroloji ve AFAD'dan "sarı" ve "turuncu" kodlu yağış uyarısı aldıklarını söyledi.
Uyarıların ardından gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Mete, bu yağışı beklediğini ifade edip "Gece 12.00 itibariyle yağmur başladı. Şu anda AFAD’dan aldığımız bilgilere göre metrekareye 135 kilogram yağış düşmüş." dedi.
Gece saat 02.00’da yağışın daha da şiddetini arttırdığına işaret eden Mete, . İlçemizin girişinde ciddi bir su birikintisi var. Derelerden gelen su ve balçık ilçe merkezini doldurdu." diye konuştu.
Mete, bütün personel ile sahada olduklarını dile getirerek, "Şu an itibarıyla 9 mahalle ve 7 köyümüzde büyük hasarlar var. Gece yarısından sonra yağış şiddetini çok artırdı. Can kaybımızın olmaması bizi en çok sevindiren konu. Tedbir amacıyla 7 evi tahliye ettik." dedi.
“ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR”
Elektrik ve su hizmetlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını bildiren Mete, şunları kaydetti:
"Özellikle ilçe merkezi ile Hazar Mahallesi'nde iki derenin taşması sonucu ister istemez sular ilçenin içine ulaştı. Bu durum DSİ ya da karayollarından kaynaklanan bir sıkıntı değil. Heyelanlarla gelen malzeme dere ağızlarını doldurunca sular ilçe merkezine taştı. Havanın aydınlanmasıyla DSİ, karayolları ve belediye ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor."
Mete, ilçeye bağlı bütün mahallelere ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Öncelikle kapanan iki ana güzergahı açacağız, ardından diğer mahalle yollarına ulaşacağız. Devletimiz şu anda milletinin yanında, bugün bunu bir kez daha gösterdi. İyidere tarihinde bu kadar yoğun yağmur yaşıyordu ama böyle bir felaket olmamıştı." ifadelerini kullandı.
RİZE VALİLİĞİ'NDEN UYARI
Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan yağışların devam etmesi nedeniyle vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.
Açıklamada, yağışların yer yer kuvvetli olabildiğine işaret edilerek, "Buna bağlı olarak oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, yetkili mercilerin uyarılarını takip etmeleri ve riskli bölgelerden uzak durmaları can ve mal güvenlikleri için tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, öğlen saatlerinden yeniden şiddetli yağışın beklendiğini duyurdu. Baydaş can kaybının olmadığını dile getirdi.
DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ
Sağanak sonrası derelerden akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi.
Karadeniz kıyı şeridindeki renk değişimi drone ile görüntülendi.
Ekiplerin bölgede temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor.
TRABZON
Kuvvetli sağanaktan etkilenen bir diğer il ise Trabzon oldu.
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle birçok noktada su baskınları meydana geldi. Trabzon Havalimanı’nda bazı araçlar balçık içerisinde kalırken, ekipler bölgede çalışma başlattı.
Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi’nde Nadir Kent Sitesi’nin istinat duvarı sağanak nedeniyle çöktü. Tedbir amacıyla bina boşaltılırken, bölgede çalışma başlatılacağı öğrenildi.
Yomra ilçesinde de yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Sabah saatlerinde dükkanlarını açan esnaf, iş yerlerinde temizlik çalışmalarına başladı. Kent genelinde ekipler tarafından yağışın neden olduğu olumsuzlukların giderilmesi amacıyla temizlik çalışmaları yürütülüyor.
METEOROLOJİDEN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trabzon, Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Yapılan değerlendirmede, sabah saatlerinde bölgede etkili olması beklenen yağışların yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olabileceği belirtildi.
Yağış miktarının Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde metrekareye 21 ila 50 kilogram, yer yer ise 51 ila 100 kilogram arasında olması beklenirken, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
SAĞANAK SÜRECEK Mİ?
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Karadeniz bölgesindeki hava durumuna ilişkin tahminlerde bulundu.
“Aşırı bir yağmur düştü.” ifadelerini kullanan Çalışkan, metrekarede düşen yağışın 180 kilogram olduğunu dile getirdi.
Yağışın aşırı kısmının geride kaldığına işaret eden Çalışkan, şöyle devam etti:
“Bugün öğleden sonra da Trabzon Rize tarafına 30 kilogram kadar yağış düşecek. İlerleyen günlerde de bölgenin ortalama yağışı kadar yağış olacak. Bu sistem Akdeniz üzerinden geldi.”