Robert De Niro İstanbul'da polisle denetim yaptı mı? Yıllar sonra açıkladı

O dönem bir film projesi üzerinde çalıştığını ve hikayenin yazarının da yanında olduğunu belirten ünlü aktör “Çalışıyordum… Sadece araştırma yapıyordum, çok uzun zaman önceydi. O dönem bu iş üzerinde birlikte çalıştığım yazarla birlikteydim. Orada tanıdığım insanlar bunu biliyordu. Polisler, bazı kulüplere baskın düzenliyorlardı. Ben de onlarla gittim, birlikte gittik.” diye konuştu.