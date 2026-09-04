Robert De Niro İstanbul'da polisle denetim yaptı mı? Yıllar sonra açıkladı
04.09.2026 08:25
Son Güncelleme: 04.09.2026 08:32
Amerikalı aktör Robert De Niro, 1995’te İstanbul’da polisin gece kulübü baskınlarına katıldığına ilişkin iddiaları doğruladı, "Kimlik kontrolü yapmadım. Gözlem yapıyordum. O haber doğru.” dedi.
İki Oscar ödüllü Amerikalı aktör Robert De Niro, 31 yıl önceki İstanbul ziyaretiyle ilgili çarpıcı iddiayı doğruladı.
Olay 2017'de gazeteci Burak Ersemiz’in anlatımıyla gündeme geldi.
Ersemiz, 1995 yılında dönemin Interpol Şube Müdürü Mehmet Başar’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki binasındaki makam odasına girdiğinde Amerikan Konsolosluğu’ndan bazı isimlerin yanında Robert De Niro’yu gördüğünü ifade etti.
Ersemiz, Başar’ın ABD’de görev yaptığı yıllarda tanıştığı De Niro ile dost olduğu ve ünlü aktörün bir film için Türk polisinin çalışmalarını gözlemlemek üzere İstanbul'a geldiği iddiasını aktardı.
Mehmet Başar’ın ricası üzerine haberi yayımlamadığını anlatan Ersemiz, De Niro’nun Narkotik Şube ekipleriyle dönemin ünlü gece kulüplerinden Kemancı’nın da aralarında bulunduğu çeşitli mekanlara gittiğini, güneş gözlüğü, polis şapkası ve yeleği giyerek elinde telsizle insanlardan “kımlik, kımlik” diyerek nüfus cüzdanlarını aldığını anlattı.
Olaydan 31 yıl sonra o günü anlatan De Niro, iddiayı doğruladı; ancak kimlik kontrolü iddiasını reddetti. “Kimlik kontrolü yapmadım. Sadece izliyordum.” dedi.
Filme Gitmeden Önce isimli Youtube kanalından Can Başak’ın sorularını yanıtlayan De Niro, İstanbul iddiasına ilişkin "Hiçbir şey yapmadım. İzliyordum, gözlem yapıyordum. O kadar… O haber doğru.” ifadesini kullandı.
O dönem bir film projesi üzerinde çalıştığını ve hikayenin yazarının da yanında olduğunu belirten ünlü aktör “Çalışıyordum… Sadece araştırma yapıyordum, çok uzun zaman önceydi. O dönem bu iş üzerinde birlikte çalıştığım yazarla birlikteydim. Orada tanıdığım insanlar bunu biliyordu. Polisler, bazı kulüplere baskın düzenliyorlardı. Ben de onlarla gittim, birlikte gittik.” diye konuştu.