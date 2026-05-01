Rusya'dan giriş yaptı, sıcaklık 10 derece sert düştü. Bahar havasına 5 günlük ara
01.05.2026 08:33
NTV - Haber Merkezi
Rusya'dan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklık değeri 10 derece birden düştü. Bazı bölgeler için ise sağanak ve sel uyarısı da var.
Sıcak havalar beklenirken Rusya üzerinden soğuklar geldi.
Sıcaklıklar yurt genelinde 10 dereceye kadar düştü.
İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kışı andıran günler yaşanacak. Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinde şiddetli yağış bekleniyor.
8 İL İÇİN SARI KOD
MGM; Amasya, Çorum, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat ve Tunceli için sarı kodlu uyarı verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, (Karaman dışında) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve (Kilis dışında) Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-10 derece) azalması bekleniyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
SOĞUK HAVA DALGASI NE KADAR ETKİLİ OLACAK?
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, soğuk havanın çarşamba gününe kadar etkili olacağını dile getirdi.