Sabah uyandığında her yer bembeyazdı. "Bu sene kar çok erken geldi"

Hayvanlarını otlatmak için sürüsünü araziye çıkaran Gültekin, kar yağışının bu yıl beklenenden erken başladığını belirterek, "Gece boyunca yağan kar her tarafı beyaza bürüdü. Bu sene kar çok erken geldi. İnşallah sonu hayırlı olur" dedi.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte bölge halkı kış mevsiminin yaklaştığını hissetmeye başladı.