Sağanak alarmı. Hafta boyu sürecek
08.05.2026 06:20
Soğuk hava dalgasının ardından yüzünü gösteren bahar, yağışla birlikte geldi. Yarın batı illerinde başlayacak sağanak yağışlar hafta içi yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ve Van'ın doğusunda gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece daha artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Yarın İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu batı-iç kesimlerde sağanak yağış etkisini artıracak.
Pazar günü de Ege dışında devam etmesi beklenen sağanakların özellikle çarşamba ve perşembe günleri yurdun büyük bölümünü etkilemesi bekleniyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 11/27 derece.
- İstanbul 14/24 derece.
- Denizli 13/26 derece.
- İzmir 14/27 derece.
- Adana 13/27 derece.
- Ankara 7/24 derece.
- Samsun 10/19 derece.
- Erzurum 0/15 derece.
- Malatya 8/21 derece.
- Kars -2/13 derece.
- Diyarbakır 7/24 derece.
- Gaziantep 10/23 derece.