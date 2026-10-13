İstanbul'da İranlı iş insanını kaçırıp 2 milyon dolar fidye istediler. Ellerinde kelepçeyle kaçtı

ÖNCE SAATİNİ VE KRİPTO PARASINI ALDILAR



Şüpheliler, iş insanının kolundaki yaklaşık 150 bin dolar değerindeki saati aldı. Ardından kripto para hesabındaki 48 bin doları ele geçirdi. Bununla da yetinmeyen çete üyeleri, iş insanından 2 milyon dolar daha fidye istedi.

Şüpheliler, kaçırdıkları iş insanıyla birlikte Başakşehir yönüne doğru hareket etti. Yaklaşık bir saat sonra bir deponun önünde duran araçtan önce iki şüpheli indi. Ardından elleri kelepçeli haldeki iş insanını araçtan indirdiler.