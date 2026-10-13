İstanbul'da İranlı iş insanını kaçırıp 2 milyon dolar fidye istediler. Ellerinde kelepçeyle kaçtı
13.10.2026 10:22
Son Güncelleme: 13.10.2026 10:25
Sarıyer'de kendilerine polis süsü veren çete, İranlı iş insanını kaçırarak 2 milyon dolar fidye istedi. Ancak o iş insanı elleri kelepçeli olduğu halde kaçmayı başardı. (Haber: Tugay Saday)
İstanbul Maslak’ta yaşayan İranlı iş insanı, kendilerini polis olarak tanıtan fidye çetesinin hedefi oldu. Çete tarafından adım adım izlenen iş insanı, kaçırıldığını anlayınca elleri kelepçeli halde şüphelilerin elinden kurtularak kaçmayı başardı.
İş insanının şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, Esenyurt ve Başakşehir’de düzenlenen operasyonlarla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
TAKİP CİHAZIYLA ADIM ADIM İZLEDİLER
İstanbul’da finans şirketi sahibi İranlı iş insanı, bir süredir fidye çetesinin takibindeydi. Şüphelilerden ikisi, iş insanının yaşadığı Maslak’taki rezidansa girerek güvenlik görevlilerine sahte polis kimliği gösterdi. Ardından iş insanının aracına takip cihazı yerleştiren şüpheliler, onu adım adım izlemeye başladı.
Olay, 5 Ekim’de meydana geldi. Evinden çıkarak aracıyla yola çıkan iş insanının önü, seyir halindeyken 4 şüpheli tarafından kesildi. Kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesiyle araçlarına binen iş insanı, başlangıçta polis merkezine götürüleceğini düşündü.
İş insanı, şüphelilerin kendisinden para istemesi üzerine çetenin hedefi olduğunu ve kaçırıldığını anladı.
ÖNCE SAATİNİ VE KRİPTO PARASINI ALDILAR
Şüpheliler, iş insanının kolundaki yaklaşık 150 bin dolar değerindeki saati aldı. Ardından kripto para hesabındaki 48 bin doları ele geçirdi. Bununla da yetinmeyen çete üyeleri, iş insanından 2 milyon dolar daha fidye istedi.
Şüpheliler, kaçırdıkları iş insanıyla birlikte Başakşehir yönüne doğru hareket etti. Yaklaşık bir saat sonra bir deponun önünde duran araçtan önce iki şüpheli indi. Ardından elleri kelepçeli haldeki iş insanını araçtan indirdiler.
ELLERİ KELEPÇELİ DAKİKALARCA KAÇTI, BEKÇİLERDEN YARDIM İSTEDİ
Şüphelilerin elinden kurtulmak için fırsat kollayan iş insanı, bir saldırganı omzuyla iterek kaçmaya başladı. Elleri kelepçeli olmasına rağmen dakikalarca koşan iş insanı, sonunda bekçilerin yanına ulaşarak kaçırıldığını söyleyip yardım istedi.
İş insanının başvurusu üzerine İstanbul Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışma sonucunda fidye çetesinin üyeleri tespit edildi. Polis ekipleri, Esenyurt ve Başakşehir’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.