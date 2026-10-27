Samsun'da sır olay: Bugün balayına gidecekti, ağır yaralı halde bulundu

Otomobilin ön ve sağ camının da birkaç metre uzaklıkta parçalanmış halde bulunduğu belirlendi.

Otomobildeki piknik tüpünün açıldığı, oluşan basınçla camların patlamış olabileceği de değerlendirildi.

S.Ö.'nün diyetisyen olduğu, üç gün önce evlendiği ve bugün balayına gitmeyi planladığı öğrenildi.