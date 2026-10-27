Samsun'da sır olay: Bugün balayına gidecekti, ağır yaralı halde bulundu
27.10.2026 10:59
Samsun'da üç gün önce evlenen S.Ö. isimli diyetisyen aracında ağır yaralı halde. S.Ö.'nün karnında ve bileğinde kesi izi olduğu bildirildi.
Samsun'da S.Ö. isimli diyetisyen aracında ağır yaralı halde bulundu.
Olay, saat 08.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Vatan Caddesi'nde Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında meydana geldi.
Otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz haldeki kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İncelemelerde, adının S.Ö. olduğu belirlenen kişinin karnında bıçak yarası ve bileğinde kesik olduğu saptandı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
İtfaiye ekiplerinin otomobilden çıkardığı S.Ö., sağlık görevlilerine teslim edildi.
İlk müdahalesinin hastaneye kaldırılan S.Ö., ameliyata alındı. S.Ö.'nün sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.
ARACIN CAMI PATLAMIŞ
Otomobilin ön ve sağ camının da birkaç metre uzaklıkta parçalanmış halde bulunduğu belirlendi.
Otomobildeki piknik tüpünün açıldığı, oluşan basınçla camların patlamış olabileceği de değerlendirildi.
S.Ö.'nün diyetisyen olduğu, üç gün önce evlendiği ve bugün balayına gitmeyi planladığı öğrenildi.