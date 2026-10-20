Sarhoş olup hırsızlık yaptı, yakalanınca "Kendi evim zannettim" dedi

Evdekilerin ihbarıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada İlyas Atasoy’un, 7 Ekim ve 22 Eylül’de aynı yöntemle girdiği iki ayrı evden 24 bin lira, 100 avro, 20 sterlin, cep telefonu ile çeşitli ziynet eşyalarını çaldığını saptadı.

Ayrıca Atasoy’un, “Hırsızlık” suçundan kesinleşmiş 38 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi.