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Sarhoş olup hırsızlık yaptı, yakalanınca "Kendi evim zannettim" dedi

20.10.2026 10:16

DHA

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Adana'da yüzünü şapkayla gizleyerek girdiği evden hırsızlık yapan İlyas Atasoy (43) yakalandı. Şüpheli “Kendi evim zannedip girdim. Ne olduğunu hatırlamıyorum” savunmasını yaptı.

Sarhoş olup hırsızlık yaptı, yakalanınca "Kendi evim zannettim" dedi
DHA

Olay, 14 Ekim’de saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi 43011 Sokak’ta meydana geldi. Yüzünü şapkayla gizleyen İlyas Atasoy, içki içerek sokakta yürüdüğü sırada Yusuf K.’nin müstakil evinin avlusuna girdi.

 

Pencerelerden bir süre evdekileri gözetleyen şüpheli, Yusuf K.’nin sokağa girdiğini görünce avludan çıkıp, uzaklaştı. Yusuf K.’nin evden çıkıp, minibüsüyle sokaktan ayrılmasının ardından şüpheli yeniden avluya girdi. 

 

Cebinden çıkardığı penseyle kapı kilit göbeğini kırıp eve giren şüpheli, yatak odasındaki 2 cep telefonu ile 2 bin 300 lirayı çaldı. Bu sırada evdekilerin uyanması üzerine şüpheli, koşarak kaçtı.

DAHA ÖNCE DE 2 EVDEN HIRSIZLIK YAPMIŞ 1
DHA

DAHA ÖNCE DE 2 EVDEN HIRSIZLIK YAPMIŞ

Evdekilerin ihbarıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

 

Yapılan araştırmada İlyas Atasoy’un, 7 Ekim ve 22 Eylül’de aynı yöntemle girdiği iki ayrı evden 24 bin lira, 100 avro, 20 sterlin, cep telefonu ile çeşitli ziynet eşyalarını çaldığını saptadı.

 

Ayrıca Atasoy’un, “Hırsızlık” suçundan kesinleşmiş 38 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

"NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM" 2
DHA

"NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM"

Polis ekipleri, İlyas Atasoy’u saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına aldı.

 

Emniyete götürülen şüpheli, ifadesine, “Sokakta yürürken içki içiyordum. Kendi evim zannedip, girdim. Ne olduğunu hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.

 

TUTUKLANDI

 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atasoy, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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