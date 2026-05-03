Sarı alarm! 43 ilde kar, fırtına, sağanak

03.05.2026 06:26

NTV - Haber Merkezi

Mayıs başladı, bahar gelmedi. Meteoroloji, 43 il için sarı kod yayınlayarak kar, fırtına ve sağanak uyarısı yaptı. Kar beklenen yerler arasında İzmir ve Muğla'nın bazı ilçeleri bile var.

Balkanlar üzerinden yurda giren soğuk hava dalgası mayıs başında kışı geri getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre hava sıcaklığının, Kıyı Ege ile Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Balıkesir, Ordu, Tokat, Gaziantep, Kilis, Siirt, Batman çevrelerinde kuvvetli, Bursa, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Malatya ve Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Bu bölgelerde sel riski var.

43 İLE UYARI

MGM; Antalya, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Uşak, Bilecik, Bursa, Denizli, Eskişehir, Konya, Kütahya, Sakarya, Sivas, Yozgat'ın yanı sıra İzmir ve Muğla'nın bile bazı ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yaptı.

 

Kuvvetli sağanak beklenen iller ise şöyle: Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Kahramanmaraş, Siirt, Tekirdağ, Şanlıurfa, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Yalova, Kilis ve Osmaniye.

 

FIRTINAYA DİKKAT

Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında hızı 40-60 km/saate ulaşan kuvvetli rüzgar bekleniyor.

 

Bugün ve yarın yurdun tamamında yağış var. Salı gününden itibaren ise yağışlar batı illerinden başlayıp, kademeli olarak yerini çok bulutlu ve açık havaya bırakacak. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerine yükselecek.

ÇÖL TOZU

Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görülecek.

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

 

- Kırklareli 7/12 derece.

 

- İstanbul 7/12 derece.

 

- Denizli 9/12 derece.

 

- İzmir 8/15 derece.

 

- Adana 15/23 derece.

 

- Ankara 5/11 derece.

 

- Samsun 9/12 derece.

 

- Erzurum 5/14 derece.

 

- Malatya 11/20 derece.

 

- Kars 5/17 derece.

 

- Diyarbakır 11/21 derece.

 

- Şanlıurfa 15/25 derece.