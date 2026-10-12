Sarıkamış'ta ayılarla karşılaşmak günlük hayatın bir parçası haline geldi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte boz ayılar yerleşim yerlerinde daha sık görülmeye başladı. Evine dönerken anne ayı ve iki yavrusuyla karşılaşan Emre Çıtrak’ın sözleri ise gülümsetti. Ayıları neredeyse her akşam gördüğünü söyleyen Çıtrak, "Görmeden uyuyamıyorum. O derece alıştım" dedi.

Sarıkamış’ta kış uykusuna hazırlanan bozayılar, yiyecek bulmak için ilçe merkezine inmeye başladı. Özellikle çöp konteynerlerinin çevresinde dolaşan ayılar, cadde ve sokaklarda vatandaşların karşısına çıkıyor.

Ayılarla neredeyse her gün karşılaşan ilçe sakinlerinin zaman zaman hayvanlarla konuşması ilginç görüntüler oluşturuyor.

Boz ayıların sokaklarda dolaşmasına alışan bazı vatandaşların sakin tavırları dikkat çekerken, bu karşılaşmalar hem şaşkınlık yaratıyor hem de gülümsetiyor.