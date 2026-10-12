Sarıkamış'ta ayılarla karşılaşmak günlük hayatın bir parçası haline geldi
12.10.2026 10:16
Kars'ta evine dönerken anne ayı ve iki yavrusuyla karşılaşan vatandaş, ayıları her akşam gördüğünü belirterek, "Görmeden uyuyamıyorum. O derece alıştım" dedi.
KIŞ UYKUSU ÖNCESİ AYILAR SOKAKLARA İNDİ
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte boz ayılar yerleşim yerlerinde daha sık görülmeye başladı. Evine dönerken anne ayı ve iki yavrusuyla karşılaşan Emre Çıtrak’ın sözleri ise gülümsetti. Ayıları neredeyse her akşam gördüğünü söyleyen Çıtrak, "Görmeden uyuyamıyorum. O derece alıştım" dedi.
Sarıkamış’ta kış uykusuna hazırlanan bozayılar, yiyecek bulmak için ilçe merkezine inmeye başladı. Özellikle çöp konteynerlerinin çevresinde dolaşan ayılar, cadde ve sokaklarda vatandaşların karşısına çıkıyor.
Ayılarla neredeyse her gün karşılaşan ilçe sakinlerinin zaman zaman hayvanlarla konuşması ilginç görüntüler oluşturuyor.
Boz ayıların sokaklarda dolaşmasına alışan bazı vatandaşların sakin tavırları dikkat çekerken, bu karşılaşmalar hem şaşkınlık yaratıyor hem de gülümsetiyor.
YAVRUSUNU SEVMEK İSTEDİ, ANNE AYI İZİN VERMEDİ
Sarıkamış'ta evine gittiği sırada çöp konteynerinin yanında anne bozayı ve iki yavrusuyla karşılaşan Emre Çıtrak, ayılarla yaşadığı ilginç anları anlattı.
Ayıların yanına yaklaşmak ve yavrularından birini sevmek istediğini belirten Çıtrak, anne ayının tepkisi nedeniyle bunu gerçekleştiremediğini söyledi.
Ayılarla karşılaşmasını kendine özgü bir üslupla anlatan Çıtrak, yaşadığı anları şu sözlerle ifade etti:
"Yoldan geçerken ayıları gördüm. Şu küçüğü biraz saldırgan, ama anneleri çok kızgın, az önce bana saldırdı. Zor kaçtım, küçüğü tekrar geldi. Yavrusunu sevmek istiyorum ama annesi izin vermiyor."
“HER AKŞAM GÖRÜYORUM, GÖRMEDEN UYUYAMIYORUM”
Sarıkamış’ta bozayılarla karşılaşmanın kendisi için günlük bir alışkanlık haline geldiğini belirten Çıtrak, "Her akşam mutlaka görüyorum. Görmeden uyuyamıyorum. O derece alıştım" dedi.
Özellikle akşam saatlerinde yiyecek aramak için yerleşim yerlerine inen boz ayılar, çöp konteynerlerinin çevresinde dolaşıyor.
Yavrularıyla birlikte görülen anne ayıların tehlike oluşturabileceği belirtilirken, ayıların önümüzdeki günlerde kış uykusuna yatması bekleniyor.