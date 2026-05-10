Sarıyer'de metroda küfürlü tezahürat kavgası. Oklavayla taraftarların üzerine yürüdü

10.05.2026 14:27

Son Güncelleme: 10.05.2026 14:53

DHA

Google'da NTV'yi tercih et

Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından metroya binen gençlerin küfürlü tezahürat kavgasına bir kadın yolcunun oklavayla müdahalesi dikkat çekti.

Sarıyer'de metroda küfürlü tezahürat kavgası. Oklavayla taraftarların üzerine yürüdü
DHA

Olay, dün 23.00 sıralarında M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Galatasaray, Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Sarıyer'de metroda küfürlü tezahürat kavgası. Oklavayla taraftarların üzerine yürüdü 1
DHA

Maçın ardından şampiyonluk kutlamaları sürerken metroya binen bir grup genç, küfürlü tezahürat yapınca metrodaki diğer yolcular duruma tepki gösterdi.

 

Yolculardan biri taraftarları küfürlü tezahürat yapmaması ve bağırmaması konusunda uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, metrodaki yolcular ve taraftarlardan bazıları duruma müdahale etti.

Sarıyer'de metroda küfürlü tezahürat kavgası. Oklavayla taraftarların üzerine yürüdü 2
DHA

Bu sırada kavgaya dahil olan kişinin yanında oturan bir kadın ise elindeki oklavayla taraftarların üzerine yürüdü. Bu sırada diğer yolcular araya girdi. Kavga bir süre daha devam ederken bu kez bazı taraftarlar, tepki gösteren kişiye yumruk ve tekme attı. 

Sarıyer'de metroda küfürlü tezahürat kavgası. Oklavayla taraftarların üzerine yürüdü 3
DHA

Bu sırada araya giren metrodaki diğer yolcular kavganın sona ermesini sağladı. Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.