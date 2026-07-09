Sayıları artıyor, gürültüye neden oluyorlar. Martılar artık bina çatılarını daha güvenli buluyor

Martıların geçmişte ağırlıklı olarak denizden avladıkları balıklarla beslendiğini, bunun yüksek enerji gerektirdiğini vurgulayan Bacak, günümüzde ise çöpler ve sokaklara bırakılan kedi, köpek mamalarının önemli besin kaynakları arasına girdiğine değindi.

Kolay ulaşılabilen besinin martıların üreme başarısını artırdığını anlatan Bacak, şöyle devam etti:

"Bugün sokaklara bırakılan kedi ve köpek mamaları martılar için kolay ulaşılabilir bir besin kaynağı oluşturuyor, iyi beslenen bireyler daha fazla ürüyor, yavruların hayatta kalma oranı yükseliyor. Bu durum da martı popülasyonunun yıllar içinde giderek artmasına yol açıyor."

Uygun koşullar olduğu takdirde canlı popülasyonlarının doğrusal değil, katlanarak büyüdüğünü aktaran Bacak, yavru ölümlerinin azalmasının da bu süreci hızlandırdığını dile getirdi.