Sebze ve meyvede fahiş fiyat operasyonu. Gözaltına alınan 40 şüpheli adliyede

Soruşturma kapsamında 41 tedarikçi ayrıntılı biçimde incelendi. Vergi müfettişleri çiftçi beyanlarını, makbuzları, e-faturaları, Hal Kayıt Sistemi verilerini ve şirket kayıtlarını karşılaştırdı.

Tedarikçilerde üreticinin gerçek satış bedeli ile belgelerde gösterilen alış maliyeti arasında ciddi farklar oluştu.

Limon üreticilerine dair de çarpıcı tespitler var. Tespitlere göre, bir üretici 50 ton limonu kilosu 45-50 liradan sattı ancak kendi adına düzenlenen belgelerde fiyatın 64-72 lira arasında gösterildi.

Patates, soğan, elma gibi ürünlerin alış ve satışlarındaki dengesizlikle ilgili çok sayıda örnek yer alıyor.

Bazı kişilerin de adlarına milyonlarca liralık makbuz düzenlenmesine rağmen ilgili firmaya hiçbir ürün satmadıkları ortaya çıktı.