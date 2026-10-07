Şehit annesini "terör örgütü" yalanıyla dolandıran 5 şüpheli tutuklandı

Olay, 30 Eylül Çarşamba günü Mersin’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehit annesi S.V.’yi telefonla arayan kişi, kendisini başkomiser olarak tanıtarak bilgilerinin terör örgütüne karıştığını söyledi.

Bir banka hesabına 435 bin lira gönderen S.V., ardından dolandırıldığını belirterek polise başvurdu. Çalışma başlatan polis ekipleri, paranın gönderildiği banka hesabının Berkan Ö.’ye (40) ait olduğunu tespit etti.

ŞEHİT ANNESİNİ TERÖR ÖRGÜTÜ YALANIYLA DOLANDIRDILAR

Hesap sahibinin İstanbul’da yaşadığının belirlenmesi üzerine Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğüyle koordineli olarak çalışma başlattı.

Berkan Ö. Gülbahar Mahallesi’nde bir sokakta yakaladı. Gözaltına alınan Berkan Ö. polise, hesabına gönderilen paraları bir kuyumcuda altına çevirdiğini, altınları buluştuğu başka bir şüpheliye teslim ettiğini ve bu kişiyle yeniden görüşeceğini söyledi.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, buluşma günü altınları almak için Berkan Ö.’nün yanına gelen Abdulkadir Y.’yi (28) yakaladı.