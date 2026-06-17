Seksenlerin kumarcısı Galata Köprüsü’nde yakalandı. "Bul karayı al parayı" dedi, Türk lirası değil euro istedi

Bu sırada Tahsin K. oyunu izleyen turistlerin birinden 'Money money' diyerek para istedi. Oyunu oynatan turistin Türk lirası uzatması üzerine ise, 'Olmaz euro' diyerek Türk lirası yerine döviz vermesi gerektiğini söyledi. Oyun oynayanlardan bir kişi ise, dolu çubuğu bulduğunda verdiği parayı geri aldı.

Bu sırada hem parasını hem de oyun oynadığı çubuğu alınca, oyunu oynatan kişi 'Çubuğu geri' ver diyerek adamı uyardı. Tahsin K.'nin oyun oynattığı tezgahın yanında bulunan A.Y.'nin de tezgaha para bırakıp oyun oynaması dikkat çekti.