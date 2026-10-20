Sel felaketi tekrarlanabilir: İstanbul'da tehlike altındaki 10 ilçe
20.10.2026 11:56
İstanbul'da geçen hafta yaşanan sel felaketinin ardından uzmanlar, her iki yakada risk altındaki 10 ilçeye dikkat çekti.
İstanbul'da geçen hafta etkili olan şiddetli sağanak Sarıyer'e bağlı Ayazağa'da büyük hasara neden oldu. Sel sularının sürüklediği altı kişi yaşamını yitirirken, bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
Selin ardından, dere yatağına kurulu olan yapıların yıkımı da sürüyor.
Uzmanlar ise benzer şiddetteki olası bir yağışın İstanbul'un farklı yerlerinde ciddi taşkınlara neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Bu noktada Avrupa ile Anadolu yakasındaki 10 noktaya dikkat çekiliyor.
"AFET, HAZIRLANAN RİSK HARİTASIYLA UYUMLU"
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu, yaşanan afetin, daha önce yapay zeka desteğiyle oluşturdukları sel risk haritasıyla uyum gösterdiğini belirtti.
Ayazağa'da meydana gelen hasara değinen Ekmekcioğlu, dere kenarlarındaki yapılaşma ile birlikte yukarı havzadan gelen akışların da ele alınması gerektiğini ifade etti.
Ekmekcioğlu, yaşanan felaketi sadece yağış miktarıyla açıklamanın mümkün olmadığını vurgulayarak, aynı miktardaki yağışın farklı havzalarda farklı sonuçlar doğurduğunu kaydetti.
Ayazağa'da dere yatağı ve doğal akış koridorları çevresindeki yapılaşmanın ayrıca önem taşıdığını vurgulayan Ekmekcioğlu, şöyle devam etti:
“- Son olayın ardından dere yatağındaki bazı yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmaların başlatılması da bu konuyu gündeme getirdi. Dolayısıyla bu bölgelerdeki taşkınların etkisini açıklayabilmek için yalnızca yerel yağış miktarını değil, yukarı havzadan gelen akışları, dere kesitlerini ve yapılaşma koşullarını birlikte değerlendirmek gerekiyor.”
RİSKLİ NOKTALARI SIRALADI
İstanbul'daki bazı bölgelere dikkat çeken Ekmekçioğlu, buralarda da benzer tehlikelerin meydana gelebileceğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"- Benzer şiddette yağışların İstanbul'un diğer bölgelerinde gerçekleşmesi durumunda da ciddi taşkınlarla karşılaşabiliriz. Özellikle yoğun kentleşmenin ve doğal drenaj sistemlerinde önemli değişimlerin görüldüğü havzalar dikkatle değerlendirilmeli.
- Avrupa Yakası'nda Kağıthane ve Alibeyköy dere sistemleri, Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler ve Bakırköy çevresindeki Ayamama Deresi havzası ile Esenyurt ve Avcılar çevresindeki Haramidere havzası önemli örnekler.
- Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy çevresindeki Kurbağalıdere havzası ve Beykoz'daki çeşitli dere vadileri benzer tehlikelerin oluşabileceği alanlar arasında."