Selden geriye korkunç görüntüler kaldı. İstanbul'da hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
15.10.2026 09:34
İstanbul'daki sel felaketinden en fazla etkilenen ilçelerden biri de Sarıyer'di. Ayazağa Mahallesi'nde araçlar sel sularına kapıldı. Selin yol açtığı hasarın boyutu günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.
İstanbul'da dün sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış özellikle Avrupa Yakası'nda felakete dönüştü.
Cadde ve sokaklar sel sularıyla dolarken araçlar sürüklendi. Bazı vatandaşlar, araçlarının içinde mahsur kaldı. Vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, bazı kişiler iş makineleri ve traktörler yardımıyla bulundukları noktalardan çıkarıldı.
Gece boyunca ekiplerin tahliye ve kurtarma çalışmaları sürerken sabahın erken saatlerinde bölgede biriken suların tahliyesiyle su baskınlarının etkisi azaldı.
Selin yol açtığı hasar günün ilk ışıklarıyla görüntülendi. İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi’nden gelen görüntüler dikkati çekti.
Ayazağa Mahallesi’nde sel sularına kapılarak sürüklenen ağır ve orta derecede hasar alan araçlar görüntülendi.
Sel sularında sürüklenen otomobiller kullanılamaz hale geldi.
Hem kaporta, hem elektronik hem de mekanik olarak tamiratı zor olan otomobillerin bazıları perte ayrılacak. Tamiri mümkün olan araçlar ise kaskoları varsa kasko sigortaları üzerinden, kaskoları yoksa ya sahibi tarafından ya da uzun yıllar süren davalar neticesinde kamu otoritelerinden hasarının tazmin edilmesini isteyecek.
Kemerburgaz, Kağıthane ve Sarıyer çevresindeki kuvvetli sağanak nedeniyle de Cendere yolunda su baskınları yaşandı.
Yollar göle dönerken, hem araçlar hem de sürücüler mahsur kaldı.
Yolda kalan araçlar ve ekiplerin çalışmaları drone ile görüntülendi.
TARİHİ CAMİ SULAR ALTINDA
Kağıthane ilçesindeki tarihi Sadabat Cami (Aziziye Cami) ve etrafındaki yapılar Kağıthane Deresi'nin taşması sonucu sular altında kaldı.
Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Kağıthane Deresi taştı.
Derenin debisinin yükselmesiyle tarihi Sadabat Cami'nin içi ve bahçesi suyla doldu.
Belediye zabıta ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı cami bahçesinin kapıları giriş ve çıkışlara kapatıldı.