Selden geriye korkunç görüntüler kaldı. İstanbul'da hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Ayazağa Mahallesi’nde sel sularına kapılarak sürüklenen ağır ve orta derecede hasar alan araçlar görüntülendi.

Sel sularında sürüklenen otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Hem kaporta, hem elektronik hem de mekanik olarak tamiratı zor olan otomobillerin bazıları perte ayrılacak. Tamiri mümkün olan araçlar ise kaskoları varsa kasko sigortaları üzerinden, kaskoları yoksa ya sahibi tarafından ya da uzun yıllar süren davalar neticesinde kamu otoritelerinden hasarının tazmin edilmesini isteyecek.