Serhat Kılıç, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. "Çok yetenekli biriydi"
08.09.2026 14:45
İstanbul’daki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç, ani vefatıyla sevenlerini yıktı. Kılıç, bugün Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.
Seksenler dizisinde hayat verdiği Ergun Plak karakteriyle hafızalara kazınan Serhat Kılıç, 5 Eylül'de İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu.
Ölümüyle alakalı soruşturma başlatılan Kılıç için ilk tören İstanbul'da Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlendi. Anma törenine birçok oyuncu katılırken gözyaşları sel oldu.
ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Serhat Kılıç’ın cenazesi, anma töreninin ardından Ankara’ya gönderildi. Kılıç için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi.
Törene, Kılıç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Nejat Birecik, Cem Emüler, Eren Vurdem, Görkem Sevindik gibi oyuncu arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Kılıç'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"BEN ONUN AĞABEYİYDİM"
Kılıç’ın cenazesinde konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, "Hepimizin başı sağ olsun. Hepimiz çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok yetenekli, enerji dolu, çok sevilen bir oyuncu arkadaşımızdı, kardeşimizdi. Bir de benim okulumdan, ben onun ağabeyiyim. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok üzgünüm, hepimiz çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
SEKSENLER İLE HAFIZALARA KAZINDI
1975 yılında Ankara'da dünyaya gelen ve aslen Malatyalı olan Serhat Mustafa Kılıç, eğitimini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Profesyonel olarak ilk kez Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Kılıç, Diyarbakır ve Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.
Kariyeri boyunca birçok tiyatro oyununda rol alan Kılıç, “Bizim Evin Halleri”, “Hatırla Sevgili”, “Ezel” gibi projelerin yanı sıra “Seksenler” dizisiyle şöhreti yakaladı. “Ergun Plak” karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, daha sonra “Söz”, “Maraşlı”, “Kuruluş Osman”, “Kirli Sepeti” ve "Mehmed: Fetihler Sultanı" gibi yapımlarda rol aldı.
Son olarak “Teşkilat” adlı dizinin yeni sezonunda rol alacak olan oyuncunun vefatından birkaç gün önce sağlık sorunları sebebiyle diziye veda ettiği de öne sürüldü.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kılıç, ayrıca 2014 yılında Cannes Film Festivali Altın Palmiye Ödülü'nü kazanan, Nuri Bilge Ceylan imzalı “Kış Uykusu” filminde İmam Hamdi karakterini canlandırdı. Bu filmdeki performansı ile 47'nci SİYAD Ödülleri, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı dalında adaylığa layık görüldü.