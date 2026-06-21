Sıcaklar geldi, okullar tatil olmadan sahiller doldu

İstanbul'dan geldiğini belirten Fatma Say, "En çok burada yaşamayı tercih ediyorum. Çünkü burası çok güzel. Her yeri çok güzel. Deniz mükemmel. Deniz kışın da güzel, yazın da güzel, şimdi de daha güzel. Gecesi de güzel, gündüzü de güzel." dedi.

Adıyaman'dan gelen Gökhan Yılmaz ise, "Yazın okullar tatil olunca burası çok kalabalık oluyor. Kalabalık olduğu zaman çok keyif alamıyoruz. Okullar kapanmadan bu hafta sonunu 2 günlük Kızkalesi'nde değerlendirmek istedik. Kızkalesi'nin denizi zaten çok güzel." ifadelerini kullandı