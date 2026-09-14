Sıcaklık 8 derece birden düştü, sonbahar başladı. Şiddetli sağanak ve rüzgarlara dikkat

BÖLGE BÖLGE SON DURUM:

Marmara'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 25 derece.

Çanakkale: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, 26 derece

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakasının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 25 derece.

Ege'de de bugün parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Denizli: Parçalı ve az bulutlu, 32 derece.

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 31 derece.

Muğla: Parçalı ve az bulutlu, 31 derece.

ANTALYA VE ADANA'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Akdeniz'de ise bugün az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii ile Antalya’nın iç kesimleri ve Adana’nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 33 derece.

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31 derece.

Hatay: Parçalı ve az bulutlu, 31 derece.

İç Anadolu'da da az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken Niğde ve Kayseri'nin doğusu ile Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, 27 derece.

Eskişehir: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, 24 derece.

Konya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, 28 derece.

Karadeniz'in batısındaysa parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Batı Karadeniz’de batılı yönlerden kuvvetli olması (40-60 km/sa) tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölgenin kıyıları ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31 derece.

Rize: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27 derece.

Bolu: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 21 derece.

Sinop: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29 derece.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerde de hava az bulutlu, açık. Hava sıcaklığı 30 ila 28 derece aralığında.