Sıcaklık 8 derece birden düştü, sonbahar başladı. Şiddetli sağanak ve rüzgarlara dikkat
14.09.2026 08:50
Son Güncelleme: 14.09.2026 08:51
Yurt genelinde 8 dereceye varan sıcaklık düşüşleriyle artık sonbahar başladı. Peki İstanbul'da ve hafta genelinde hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyıları ile Antalya’nın iç kesimleri, Adana’nın doğusu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu, Çankırı ile Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
YEREL KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!
Yağışların; Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleri ile Sakarya’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Batı Karadeniz’de batılı yönlerden kuvvetli olması (40-60 km/sa) tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!
Genellikle kuzeyli, doğu ve güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz’de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE SON DURUM:
Marmara'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 25 derece.
Çanakkale: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, 26 derece
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakasının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 25 derece.
Ege'de de bugün parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.
Denizli: Parçalı ve az bulutlu, 32 derece.
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 31 derece.
Muğla: Parçalı ve az bulutlu, 31 derece.
ANTALYA VE ADANA'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR
Akdeniz'de ise bugün az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii ile Antalya’nın iç kesimleri ve Adana’nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 33 derece.
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31 derece.
Hatay: Parçalı ve az bulutlu, 31 derece.
İç Anadolu'da da az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken Niğde ve Kayseri'nin doğusu ile Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, 27 derece.
Eskişehir: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, 24 derece.
Konya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, 28 derece.
Karadeniz'in batısındaysa parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Batı Karadeniz’de batılı yönlerden kuvvetli olması (40-60 km/sa) tahmin ediliyor.
Orta ve Doğu Karadeniz'de hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölgenin kıyıları ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31 derece.
Rize: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27 derece.
Bolu: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 21 derece.
Sinop: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29 derece.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerde de hava az bulutlu, açık. Hava sıcaklığı 30 ila 28 derece aralığında.
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Eylül ayıyla birlikte İstanbul'da hava sıcaklıklarında büyük bir değişim olmamıştı.
İstanbul'da cumartesi günü 30 derece sıcaklıkla yazdan kalma bir gün yaşanırken pazar günü gelen sağanakla birlikte artık sonbahar havası başladı.
Pazar gününden itibaren sıcaklığın düştüğü İstanbul'da artık hafta genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklık ise en yüksek 27 derece en düşük 25 derece.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan son haftalık hava tahmini raporu da yayımlandı.
Buna göre; mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bugünden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azacalığı tahmin ediliyor.