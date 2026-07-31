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Şiddetli rüzgar yangın riskini artırıyor. 70 kilometre hızla esecek

31.07.2026 07:09

Son Güncelleme: 31.07.2026 07:38

NTV - Haber Merkezi

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Batı illerinde orman yangınlarıyla mücadeleyi zorlaştıran şiddetli rüzgar bugün de etkisini sürdürecek. Meteoroloji İstanbul ve İzmir'in de aralarında olduğu 11 ile fırtına uyarısı yaptı.

Şiddetli rüzgar yangın riskini artırıyor. 70 kilometre hızla esecek
Anadolu Ajansı

Aydın, Balıkesir, Muğla ve Antalya'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Ekiplerin çabasıyla bazı noktalarda yangınlar kontrol altına alınırken, bazı noktalarda şiddetli rüzgar müdahaleyi güçleştiriyor.

KAVVETLİ RÜZGAR BUGÜN DE DEVAM EDECEK 1
Anadolu Ajansı

KAVVETLİ RÜZGAR BUGÜN DE DEVAM EDECEK

Bazı noktalarda söndürülen yangınların yeniden başlamasına neden olan şiddetli fırtınanın bugün de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

SAATTE 70 KİLOMETRE HIZLA ESECEK 2
Anadolu Ajansı

SAATTE 70 KİLOMETRE HIZLA ESECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre rüzgarın yangınların devam ettiği Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer 50-70 kilometre / saat hızda fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 

SARI KODLU UYARI 3
Resmi Kurum

SARI KODLU UYARI

MGM; Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'ya sarı kodla kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

HAFTA SONUNA KADAR DEVAM EDECEK 4
Anadolu Ajansı

HAFTA SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Kuvvetli rüzgarların bu bölgelerde hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

YÜKSEK SICAKLIK 5
Resmi Kurum

YÜKSEK SICAKLIK

Yangınların sürdüğü bölgelerde yüksek sıcaklıklar da riski artırmaya devam ediyor. Bugün hava sıcaklığının Aydın'da 41, Muğla'da ise 37 derece olacağı tahmin ediliyor.

Şiddetli rüzgar yangın riskini artırıyor. 70 kilometre hızla esecek 6
NTV

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

 

- Kırklareli 19/29 derece.

 

- İstanbul 21/29 derece.

 

- Denizli 22/37 derece.

 

- İzmir 23/36 derece.

 

- Adana 24/36 derece.

 

- Ankara 13/30 derece.

 

- Samsun 20/28 derece.

 

- Erzurum 14/32 derece.

 

- Malatya 19/37 derece.

 

- Kars 12/29 derece.

 

- Diyarbakır 24/43 derece.

 

- Gaziantep 25/40 derece.

 

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