Şimşekler suç örgütüne operasyon. 64 gözaltı
12.09.2026 13:41
Son Güncelleme: 12.09.2026 13:41
Adana merkezli 11 ilde Şimşekler Suç Örgütü’ne yönelik operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün saldırılarda kullanmak üzere el bombalarını çocuk oyun alanında sakladığı belirlendi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini yurt dışında firari olan Halim Şimşek'in yaptığı "Şimşekler Suç Örgütü"ne yönelik 11 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 97 şüpheliden 64'ü yakalanarak gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında "Şimşekler Suç Örgütü"ne yönelik operasyon gerçekleştirildi.
11 İLDE OPERASYONDA 64 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından bugün sabah düğmeye basan polis ekipleri, Adana merkezli 11 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 97 şüpheliden 64'ü yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 el bombası, 12 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 57 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Firari örgüt lideri Halim Şimşek ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
2 ADET EL BOMBASI ELEGEÇİRİLDİ
Dosyaya giren bilgiye göre, Şimşekler Suç Örgütü'nün gerçekleştirmeyi planladığı saldırılar için çocuk oyun alanlarını silah deposu olarak kullandığı belirlendi.
25 Haziran 2025'te bir iş yerinin çocuk oyun alanındaki prefabrik depo bölümünde arama yapıldı.
Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği aramada, bir koltuğun içerisine poşetle gizlenmiş vaziyette 2 adet el bombası ele geçirildi.
ÖRGÜTÜN FİNANSAL AĞINA İNCELEME BAŞLATILDI
Örgütün bu bombaları, ilerleyen süreçte husumetli oldukları gruplara veya haraç vermeyen iş yerlerine yönelik planladıkları kanlı eylemlerde kullanmak üzere sakladığı tespit edildi.
Operasyonun, örgütün ekonomik gücüne yönelik de yürütüldüğü ve MASAK raporları doğrultusunda geniş çaplı bir inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Şüpheliler hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan işlem başlatılırken, örgütsel faaliyetlerden elde edilen paraların aktarıldığı tüm banka hesaplarına mahkeme kararıyla bloke konuldu.
ŞİRKET, TAŞINMAZ VE ARAÇLARA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında örgüt yöneticileri ile üyelerine ait olduğu belirlenen 6 şirket ile örgütle organik bağı bulunan 4 faal ticari şirkete, ayrıca çeteye ait 4 lüks taşınmaz ile suç gelirleriyle alındığı tespit edilen 13 araca el koyma işlemi uygulandı.