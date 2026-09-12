Şimşekler suç örgütüne operasyon. 64 gözaltı

Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından bugün sabah düğmeye basan polis ekipleri, Adana merkezli 11 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 97 şüpheliden 64'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 el bombası, 12 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 57 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Firari örgüt lideri Halim Şimşek ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.