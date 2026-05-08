Sınavdan 40 aldı, hocasını dava etti. Bütün sınav kağıtları tek tek incelendi notu yükseldi
08.05.2026 08:27
Bir üniversite öğrencisi, hocası tarafından kasıtlı düşük not verildiği iddiasıyla sınav sonucunu yargıya taşıdı. Bilirkişi incelemesi sonucu öğrencinin 40 değil, 62 alması gerektiği belirlendi. (Haber: Rojbin Hayrullahoğlu)
Balıkesir Üniversitesi'nde Türkçe Öğretmenliği bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Sedanur Kaya, sınav sonucunu kendisine kasıtlı şekilde düşük not verildiği iddiasıyla mahkemeye taşıdı.
Kaya, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi dersinden bütünleme sınavına girdi. Sonuçlar açıklanınca dersten kaldığını gören 28 yaşındkai öğrenci, büyük bir şok yaşadı.
"Sonucun 40 olduğunu öğrendiğimde başımdan kaynar sular döküldü." diyen Kaya, hocasıyla görüşmek istediğini ancak olumsuz yanıt aldığını söyledi.
Kaya, ret yanıtı alınca dekanlığa dilekçe yazdı. Ancak kendisine herhangi bir maddi hata olmadığı yönünde cevap geldi.
ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Sınav kağıdının tekrar incelenmesi talebinden de sonuç çıkmayınca Sedanur Kaya, konuyu yargıya taşıdı.
Avukatıyla adliyenin yolunu tutan öğrenci, adil değerlendirme yapılmadığı ve kasıtlı düşük not verildiği iddiasıyla üniversite yönetiminden şikayetçi oldu.
"Haksızlık görünce konuşurum. Bu durum da onu rahatsız etti diye düşünüyorum." diyen Kaya, "Sınav kağıdının taraflı okunduğunu zaten ben biliyordum. Aslında bütünlemeye dahi bırakılmamam gerekiyordu." şeklinde konuştu.
BÜTÜN SINAV KAĞITLARI TEK TEK İNCELENDİ
Açılan davada mahkeme bilirkişi atadı. Hem sınava giren diğer öğrencilerin kağıtlarıyla karşılaştırma yapıldı hem de yanıtlar incelendi.
Öğrencinin avukatı Emre Sandıkçı, "Bir başka öğrenci 10 puan aldığı soruda benim müvekkilim aynı cevabı yazmış ve sıfır puan almış. Bilirkişi tek tek tespit etti." diye konuştu.
Bilirkişi raporunda öğrencinin aslında 40 değil, 62 alması gerektiği belirtildi.
DİPLOMASINI ALACAĞI GÜNÜ BEKLİYOR
Avukat Sandıkçı, üniversite yönetiminin rapora itiraz ettiğini ancak idare mahkemesinin raporda herhangi bir problem olmadığına yönelik karar aldığını ifade etti.
Davayı kazanan Sedanur Kaya şimdi diplomasını alacağı günü bekliyor.