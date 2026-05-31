Şişli'de 84 yaşındaki kadın ölü bulundu
31.05.2026 16:45
Şişli'de komşularının bir süredir haber alamadığı 84 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.
Olay, Mecidiyeköy Mahallesi Hark Sokak'taki beş katlı binanın giriş katında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Güler Karahan'dan bir süredir haber alamayan ve evinden kötü koku geldiğini belirten komşuları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından açılan daireye giren ekipler, Karahan'ı yerde hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 84 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Karahan'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne kaldırıldı.