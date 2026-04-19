Şişli'de feci kaza. Üzerine direk devrilen Mısırlı turistten acı haber
19.04.2026 11:09
Son Güncelleme: 03.05.2026 16:45
DHA
İstanbul Şişli'de iki hafta önce bir aracın çarptığı trafik ışığı Mısırlı bir turistin kafasına düşmüştü. 19 gündür yoğun bakımda tedavi gören kadın turist kurtarılamadı.
İstanbul'un Şişli ilçesinde 14 Nisan Salı günü saat 20.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.
Harbiye semti Halaskargazi Mahallesi'nde iddialara göre Nil S. (24) yönetimindeki otomobil seyir halindeyken sürücüsü direksiyon başında bayıldı.
Otomobil yol kenarında bulunan trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı.
19 GÜN SONRA ÖLÜM HABERİ GELDİ
Çarpmanın etkisiyle trafik ışıklarının bulunduğu direk, karşıdan karşıya geçen Mısır uyruklu Asma Salah Hegazy’nin (43) üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kalbi duran kadını sağlık ekipleri, kalp masajıyla hayata döndürdü. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Hegazy'nin beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.
Mısırlı turist, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 19 gündür yoğun bakımda tedavi gören kadın turist kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Kazaya karışan sürücü Nil S., “Taksirle yaralama” suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Nil S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.