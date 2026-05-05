Şişli'de gelinini öldüren kayınvalidenin ardından görümce de gözaltında. Yeni görüntüler ortaya çıktı
05.05.2026 12:26
Son Güncelleme: 05.05.2026 12:29
DHA
İstanbul Şişli'de gelinini silahla vurarak öldüren kayınvalidenin tutuklanmasının ardından iki görümce de gözaltına alındı. iki çocuğunun olaydan bir süre önce görümceleri Ceylan S. ve Nehir K. tarafından evden çıkarıldığı belirlendi.
Eskişehir Mahallesi’nde aile içi cinayet yaşanmıştı.
Haydarcan K.’nın "Hırsızlık" suçundan cezaevinde olduğu, dini nikahla birlikte yaşayan Burçin Şahin’in ise kayınvalidesi Menekşe K. ile aynı evde yaşadığı öğrenildi.
Evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Menekşe K., kendisine ait ruhsatsız silahla Burçin Şahin’in başına iki kez ateş ederek öldürdü. Ölen Şahin’in 2 çocuğu olduğu öğrenildi.
YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Çalışmalarını sürdüren Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaydan önce evde Menekşe K.‘nın kızları Ceylan S. ve Nehir K.‘nın da olduğunu tespit etti.
Burçin Şahin ile aralarında tartışma çıktığı iddia edilen Ceylan S.‘nin, kardeşi Nehir K. ile birlikte iki yeğenini de alarak evden çıktığı belirlendi.
Ceylan S. ve Nehir K.‘nın daha sonra çocukları bir evde bıraktıkları, caddedeki emlakçıya girdikleri ve burada bir süre oturdukları belirlendi. Olayın yaşanması üzerine iki kız kardeşin emlakçıdan çıkarak eve doğru koştukları belirlendi.
GÖRÜMCE GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine polis ekipleri, olaydan önce evde bulunan Ceylan S.’yi gözaltına alındı.
Emniyette ifadesi alınan Ceylan S., sabah saatlerinde annesinin evine kahvaltıya gittiklerini, kardeşi Nehir K.’nın Burcu Şahin’in telefonunda uygunsuz fotoğraflarını ve konuşmalarını gördüğünü, bunun üzerinde aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi.
"KARDEŞİME BUNU NASIL YAPARSIN"
Ceylan S. ifadesinin devamında Nehir K.‘nın gelinleri Burcu Şahin’e, “Sen kardeşime bunu nasıl yaparsın, benim kardeşim hapiste, çocuklarından utanmıyor musun” dediği, aralarında kavga çıktığını söylediği öğrenildi.
Görümce Ceylan S.'nin ayrıca gelinleri Şahin’in çocuklarını ve cep telefonunu alarak evden çıktıklarını söylediği bilgisi de edinildi.
Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan Ceylan S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer görümce Nehir K.’yı yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.
"NAMUS MESELESİ" İDDİASI
Şüphelinin cinayetin ardından pencereye çıkarak "Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim" dediği ve bir süre sigara içtiği iddia edildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Menekşe K.’nIn ilk ifadesinde, olayın "namus meselesi" olduğunu söylediği ve oğlunun 6 yıldır cezaevinde olduğu, Şahin’in oğlunu aldattığından şüphelendiğini, olay günü telefonunda mesajlaşmalarını görmesi üzerine şüphelerinin arttığını, bunun üzerine sinirlenerek evde bulunan silahla başına iki el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
"ÇOCUKLARIN VAR UTANMIYOR MUSUN"
Menekşe K.'nın ifadesinin devamında, "'Sen oğlumu nasıl aldatırsın, benim oğlum cezaevinde. Senin çocukların var utanmıyor musun' dedim. Sonra kardeşleri çocuklarını alıp gitti, evde ikimiz kaldık. 'Sen nasıl yaparsın' dedim, o da bana bel altı bir cevap vererek 'Yapacağım' dedi. Daha sonra sinirlendim, dolapta duran silahı aldım ve ateş ettim." dediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüpheli Menekşe K.'nin "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu da öğrenildi.
Şüpheli "Kasten öldürme" suçundan tutuklanırken eşi Selahattin K.'nın ise 24 yıl önce yüksek doz uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.