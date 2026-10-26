Şişli'de Kazakistanlı kadının sır ölümü. Düşmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı

SESİ DUYUNCA BAKMIŞ

Daria B.’nin polise verdiği ifadede, odasında uyuduğu sırada yüksek sesli müziğe uyandığını, kalkıp baktığında arkadaşının odada olmadığını anlattığı öğrenildi. Sesi duyduktan sonra bitişikteki binanın çatı panelinin kırıldığını fark ettiğini belirten Daria B.’nin, apartman boşluğuna baktığında arkadaşını hareketsiz halde gördüğünü söylediği de öğrenildi.

OLAYDAN ÖNCE SEVGİLİSİNİN YANINA GİTMİŞ

Daria B.’nin, Bekmakhanova ile bir önceki akşam saat 20.00 sıralarında gezmek için evden çıktıklarını, arkadaşının saat 05.00 sıralarında yanından ayrılarak sevgilisinin yanına gittiğini anlattığı öğrenildi. Bunun üzerine polis Bekmakhanova’nın sevgilisi olduğu belirlenen market sahibi Mazhar T. ile görüştü.

Mazhar T.’nin, Bekmakhanova’nın saat 05.30 sıralarında yanına geldiğini, birlikte vakit geçirdiklerini ve saat 07.40 sıralarında evine gitmek üzere marketten ayrıldığını söylediği öğrenildi. Mazhar T.’nin ayrıca Bekmakhanova’nın bir gece kulübünde çalıştığını bildiğini söylediği bilgisi de edinildi.