Şişli'de korku dolu anlar. Üst geçide çıktı, polis ikna ettikten sonra gözaltına aldı
05.08.2026 10:55
İstanbul Şişli'de 42 yaşındaki bir kişi, üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. Müzakereci polisin görüşmesi sonrası ikna edilerek aşağı indirilen kişi, gözaltına alındı.
Olay, dün saat 19.45 sıralarında Şehit Şenol Sağman Üst Geçidi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailevi nedenlerden ötürü bunalıma giren ve üst geçide çıkan Veysi A. için çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleriyle, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Veysi A.'nın üst geçitte bulunduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Veysi A.'nın üst geçitteki reklam panosunun üstünde oturduğu anlar görülüyor.
Bu sırada yaşananları kayda alan kişinin, "Psikolojisi bozulmuş herhalde arkadaşın. Gerçi hepimizin bozuk. Allah yardımcısı olsun." dediği anlar da görüntülerde yer alıyor.
Zaman zaman cep telefonuna bakan Veysi A. bir süre sonra müzakereci polis tarafından ikna edilerek güvenli şekilde üst geçitten indiriliyor.
Veysi A. ile müzakere yapan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı müzakereci polis şüpheliyi bir süre sonra bulunduğu yerden indirdi. Poliste daha önceden 1 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Veysi A., gözaltına alındı.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Veysi A., işlemler için Şişli Polis Merkezi’ne götürüldü.