Şişli'de korku dolu anlar. Üst geçide çıktı, polis ikna ettikten sonra gözaltına aldı

Olay, dün saat 19.45 sıralarında Şehit Şenol Sağman Üst Geçidi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailevi nedenlerden ötürü bunalıma giren ve üst geçide çıkan Veysi A. için çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleriyle, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.