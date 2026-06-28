Sokak ortasında genç kadına taciz. Şüpheli fırında ekmek yaparken yakalandı

Aysel H., "Şahısla ilgili şöyle bir bilgi verebilirim sadece. Yine çok fazla bilgiye sahip değilim elbette ki hakkında ve şu an yakalanmış durumda. Bu yüzden de bu çok sevindirici bir durum. Elbette ki benim için kısa sürede yakalanmış olması. Umarım bir daha kimsenin başına böyle birşey gelmez. Umarım bunlarla karşılaşmayız ama lütfen karşılaşırsanız da sesinizi çıkarın. Bitecek bunlar diye umut ediyorum. Hakkınızı lütfen koruyun talep edin. Ben öyle yapıyorum, yapmaya çalışıyorum en azından." ifadelerini kullandı.