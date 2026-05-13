Soma'nın acısı dinmedi. Maden faciasının üzerinden 12 yıl geçti

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin yerel mahkeme kararını bozması sonrası yeniden yapılan yargılamada Can Gürkan'a 20 yıl, maden mühendisleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a 12 yıl altışar ay hapis cezası verilmiş, Haluk Evinç ise beraat etmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yeniden yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından 4 Nisan 2022'de yerel mahkemenin kararını onamıştı.

Olayda ihmalleri bulunduğu suçlamasıyla 28 kamu görevlisi hakkında Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame ise 2023'ün Aralık ayında Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, yapılan yargılama sürecinde 29 Nisan'daki karar duruşmasında haklarında dava açılan 28 kamu görevlisinden 10'u beraat etmiş 18'i ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında hapis cezasına çarptırılmıştı.