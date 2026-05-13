Soma'nın acısı dinmedi. Maden faciasının üzerinden 12 yıl geçti
13.05.2026 13:31
301 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasının 12'nci yıl dönümünde Soma Maden Şehitliği'nde tören düzenlendi.
Soma Maden Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.
Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitlik yoğun ziyaretçi akınına uğradı.
Programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekilleri Selma Aliye Kavaf, Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, maden sendikaları, kurum müdürleri şehit aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Oğlu Şaban İlçi'nin mezarı başında dualarını eksik etmeyen Ayşe İlçi ise 12 yıldır aynı acıyla yaşadıklarını belirterek oğlu öldüğünde geriye 2 torunu kaldığını, onların bugün genç delikanlı ve kız olduklarını belirterek yaşadıkları acının tarifinin olmadığını söyledi.
NE OLMUŞTU?
Soma Kömürleri AŞ'nin işlettiği, yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı maden ocağında 13 Mayıs 2014'te vardiya değişimi sırasında çıkan yangının ardından galeriler dumanla dolmuş, 96 saat süren çalışmalar sonucu 486 işçi kurtarılmış, 301 işçi yaşamını yitirmişti.
Tüm ülkeyi üzüntüye boğan facianın ardından 3 gün yas ilan edilmiş, ülke genelindeki tüm camilerden sela okunmuş, cuma namazı sonrası dualar edilmişti.
Maden faciasında yaşamını yitiren işçilerden 39'unun mezarının bulunduğu Soma Mezarlığı içinde Madenciler Şehitliği oluşturulmuştu.
YARGILAMA SÜRECİ
Olayın ardından Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik tutuklanmış ve "Soma Maden Faciası Davası" süreci başlamıştı.
Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, daha sonra 5 tutuklu sanıkla devam eden yargılamada sanıkların 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 9 sanık hakkında adli kontrol kararı uygulanmasına, 37 sanığın beraatine karar vermiş, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi ise Can Gürkan'ın yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine hükmetmişti.
Yargıtay 12. Ceza Dairesinin yerel mahkeme kararını bozması sonrası yeniden yapılan yargılamada Can Gürkan'a 20 yıl, maden mühendisleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a 12 yıl altışar ay hapis cezası verilmiş, Haluk Evinç ise beraat etmişti.
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yeniden yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından 4 Nisan 2022'de yerel mahkemenin kararını onamıştı.
Olayda ihmalleri bulunduğu suçlamasıyla 28 kamu görevlisi hakkında Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame ise 2023'ün Aralık ayında Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, yapılan yargılama sürecinde 29 Nisan'daki karar duruşmasında haklarında dava açılan 28 kamu görevlisinden 10'u beraat etmiş 18'i ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında hapis cezasına çarptırılmıştı.