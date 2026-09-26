Sonbahar resmen başlıyor. İstanbul'da dört gün güneş yok, kuvvetli sağanak geliyor
26.09.2026 08:29
Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Balkanlar üzerinden yurda giriş yapacak sistem, İstanbul'da art arda dört gün boyunca etkili olacak.
Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava sistemi Türkiye'yi etkisi altına alacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yeni sistem bugün Trakya'dan yurda giriş yapacak.
Kırıkkale, Edirne ve Tekirdağ'da etkili olacak sağanak, akşam saatlerine doğru İstanbul'a ulaşacak.
İSTANBUL HIZLA SOĞUYACAK, SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
Bugün hava sıcaklığının 25 derece olması beklenen İstanbul, hızla soğuyacak. Pazar günü İstanbul'da hava sıcaklığı bir kademe düşecek, gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Megakent yeni haftaya yağmurla giriş yapacak. Pazartesi, salı ve çarşamba günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Hava sıcaklığının hafta ortasında 19 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.
SAĞANAK TÜM YURDA YAYILACAK
Sağanak yalnızca İstanbul'da değil, yurdun büyük bölümünde etkili olacak.
Pazar günü Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz'de etkili olması beklenen sağanak yağışın pazartesi gününe gelindiğinde tüm yurdu etkisi altına alması bekleniyor.
Yağmurla birlikte iç bölgelerdeki hava sıcaklığının 15-16 derecelere kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.
SU BASKINI VE SEL TEHLİKESİNE DİKKAT
Kuvvetli sağanak su baskını ve sel tehlikesine de neden olabilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, şiddetli yağmurun ani su baskını ve yerel dolu gibi olumsuzluklara neden olabileceğini söyledi.
Beklenen yağışların ani su baskını ve yerel dolu gibi olumsuzluklara neden olabileceğini ifade eden Çelik, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini söyledi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacak.
Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batısı, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari çevrelerinin ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün geçirmesi bekleniyor.
Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Bazı şehirlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
İstanbul 25
Ankara 24
İzmir 27
Antalya 30
Adana 34
Bursa 26
Diyarbakır 33
Erzurum 26
Trabzon 22