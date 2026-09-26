Sonbahar resmen başlıyor. İstanbul'da dört gün güneş yok, kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batısı, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari çevrelerinin ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün geçirmesi bekleniyor.

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Bazı şehirlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

İstanbul 25

Ankara 24

İzmir 27

Antalya 30

Adana 34

Bursa 26

Diyarbakır 33

Erzurum 26

Trabzon 22