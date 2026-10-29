Sünnet videosu paylaşan Özlem Öz'ün Instagram hesabı kapatıldı
29.10.2026 10:25
Sosyal medya fenomeni Özlem Öz'ün 4,5 milyon takipçili sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Gerekçenin ise çocuğun sünnet işlemi sırasında kaydedilen görüntüleri olduğu öğrenildi.
Sosyal medya fenomeni Özlem Öz'ün 4,5 milyon takipçili Instagram hesabı kapatıldı.
Ağustos ayında 5. kez anne olan Öz'ün sünnet paylaşımı tepki çekmişti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da ilgili paylaşımlar hakkında harekete geçti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada Öz tarafından küçük yaştaki bir çocuğun sünnet işlemi sırasında kaydedilen, çocuğun özel hayatını ve beden mahremiyetini ihlal eden görüntü ve konuşmaların paylaşılmasına ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.
"ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARININ GÖZETİLMESİ ESASTIR"
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu paylaşımlar nedeniyle Bakanlığımızca 5651 sayılı Kanun kapsamında içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi talep edilmiş, ilgili mahkemece talebimiz kabul edilmiştir. Bakanlığımızın dilekçesinde de vurgulandığı üzere, çocukların doğdukları ilk günden itibaren gelişim süreçlerinin, aile içi ilişkilerinin, sağlıkla bağlantılı deneyimlerinin ve özel yaşamlarına ilişkin çeşitli anlarının sistematik biçimde sosyal medya içeriğine dönüştürülmesi, özel hayatlarının gizliliği ve kişilik hakları yönünden ciddi riskler barındırmaktadır. Velayet hakkı, ebeveynlere çocuklarının özel hayatı ve beden mahremiyeti üzerinde sınırsız bir tasarruf yetkisi tanımamaktadır. Bu hakkın kullanımında çocuğun üstün yararının gözetilmesi esastır. Ebeveynlerin rızası, çocukların mahremiyetini ihlal eden paylaşımları hukuka uygun hale getirmemektedir."
Çocukların mahremiyetinin dijital ortamlarda da korunmasının, ebeveynlerin, içerik üreten ve paylaşan kişilerin, platformların ve ilgili tüm tarafların sorumluluğunda olduğu vurgulanan açıklamada, "Bakanlığımız, çocukların üstün yararını esas alarak haklarını ve mahremiyetlerini korumaya yönelik gerekli hukuki ve idari tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.
ERİŞİM SAĞLANAMIYOR
Bakanlığın açıklamasının ardından Öz'ün sosyal medya hesabında erişim sağlanamadığı görüldü.
7 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA YARGILANIYOR
Öz, eşi ve ortağı "mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında ilgi çekici paylaşımlar yoluyla çok sayıda takipçi edinerek sahte marka algısı oluşturdukları ve gerçek piyasada herhangi bir karşılığı olmayan düşük maliyetli ürünleri sahte marka algısıyla maskeleyip yüksek fiyattan satışa sundukları ileri sürülüyor.
İddianamede, sanıklar Özlem Altınok Öz, Tayyar Taylan Öz ve İbrahim Karaorhanlı hakkında da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne intikal eden ihbarlar olduğu, bunun üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) rapor hazırlandığı bilgisi yer alıyor. İddianamede, sanıkların ortağı oldukları Medelina şirketiyle ilgili vergi incelemesi yapılarak vergi suçu raporu düzenlendiği ve haklarında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan Anadolu 74. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılama yapıldığı aktarılıyor.
Söz konusu şirket üzerinden vergi kaçakçılığı yapılması sebebiyle kamunun 10 milyon lira zarara uğradığı iddia edilirken bu zararın cezasının ise 51 milyon lira olduğu belirtilen iddianamede, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçunun öncül bir suç olarak kabul edildiği vurgulanıyor.