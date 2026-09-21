Taciz iddiasıyla öldüresiye dövülen kiracı konuştu. Evin sahibi ünlü oyuncu çıktı

Olay, 16 Eylül günü saat 20.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre Ramazan Beleda ile eşi Deniz Beleda, taksi bekledikleri sırada eski komşuları İ.Y. ve yanında bulunan 3-4 erkekle karşılaştı.

İ.Y.’nin, olaydan yaklaşık 2 gün önce Ramazan Beleda tarafından sözlü tacize uğradığını öne sürdüğü ve ikili arasında bu nedenle tartışma yaşandığı öne sürüldü.

Ramazan Beleda ile Deniz Beleda, İ.Y. ve yanında bulunan, daha önce görmediklerini belirttikleri 3-4 erkeğin kendilerine hakaret ve tehditte bulunduğunu, ardından da dövdüklerini söyledi. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Ramazan Beleda’nın darbedildiği, gruptaki kadının ise yaşananları cep telefonuyla kaydettiği görüldü. Olayın ardından Şehit Ali Okyay Polis Merkezi Amirliği’ne başvuran çiftin, İ.Y. ve yanındaki kişilerden şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.