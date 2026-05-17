Taksim Meydanı karıştı: Kazmayla esnafa saldırdılar, tekme tokat dayak yediler
17.05.2026 10:55
Son Güncelleme: 17.05.2026 11:32
Taksim Meydanı'nda bir dönerciye giden iki kişi, iddiaya göre çalışanlara küfür etti. Uzaklaştırılan şüpheliler, bir süre sonra ellerinde kazmayla geri dönüp esnafa saldırdı. Esnaf da karşılık verince meydanda tekmeli yumruklu kavga çıktı.
MEYDANDA TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı'nda 15 Mayıs Cuma günü öğle saatlerinde iddiaya göre iki kişi dönerci çalışanlarının yanına gidip bağırıp küfür ederek yemek istedi.
Çalışanların iki kişiyi uzaklaştırmasının ardından şüpheliler meydandaki belediye çalışmasının bulunduğu alana giderek buradan kazma aldı.
Bir süre sonra geri dönen iki kişi ellerindeki kazmayla esnafa saldırdı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Kazmayla saldırıya uğrayan esnaf da şüphelilere karşılık verdi. Meydandaki tekmeli yumruklu kavga sırasında çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafları ayırırken, kavgaya karışan kişiler gözaltına alındı.
Yaşananlar hem çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına hem de vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Görüntülerde, iki kişinin ellerindeki kazmayla esnafa doğru koştuğu, ardından da taraflar arasında arbede yaşandığı anlar görülüyor. Görüntülerde polis ekiplerinin kavgaya müdahale ettiği anlar da yer alıyor.