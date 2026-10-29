Taksim'de kaza sonrası servis şoförünü alıkoyup 80 bin lirasını gasbettiler

Kazanın ardından Mehmet Eren A.’yı zorla araçlarına bindiren şüpheliler, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi’ndeki bir eve götürdü.

Burada alıkoydukları sürücüyü darbeden şüpheliler, telefonunu elinden alarak 40 bin lira nakit avans çektirdi.

Ardından Mehmet Eren A.’nın ağabeyinden de 40 bin lira havale yapmasını istedi. Toplam 80 bin lirayı hesaplarına aktaran şüpheliler, sürücüyü araçla bir alışveriş merkezinin yakınında bıraktı.