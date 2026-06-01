Tatil sonrası eve dönüş çilesi
01.06.2026 03:05
9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Yollar, evlerine dönen tatilcilerle doldu.
Kurban Bayramı tatilini Anadolu'nun çeşitli illeri ile turizm merkezlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlamasıyla mega kentin girişlerinde trafik çilesi yaşanıyor.
TEM Otoyolu'nun Kurtköy mevkisi başta olmak üzere Pendik ve Sancaktepe kesimlerinde araç trafiği arttı.
İstanbul istikametinde zaman zaman araçların düşük hızla ilerlediği ve bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.
Özellikle akşam saatlerinde yoğunluğun artması nedeniyle sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Tatili Karadeniz illerinde geçirenler, Karabük'ten itibaren trafik yoğunluğuyla karşılaştı. Kemikli Rampaları'nda yaşanan aksama; hem Anadolu Otoyolu'nun hem de D-100 karayolunun Düzce ve Bolu kesiminde devam etti.
Kuzey Ege'deki tatil beldelerinden yola çıkanlar da Tekirdağ-İstanbul karayolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi'nde yoğunluk yaşadı.
43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve kilit kavşak olarak anılan Kırıkkale'de de gün boyu akıcı yoğunluk yaşandı.
Muğla'da da benzer görüntüler vardı. Son 36 saat içinde 25 binden fazla aracın çıkış yaptığı Bodrum'da hareketlilik yaşandı. Yoğunluk nedeniyle Bodrum-Milas yolunun Güvercinlik istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.