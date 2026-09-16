Teğmen Nevin, Bolu'nun ilk kadın karakol komutanı oldu

Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Türk kadınının her alandaki üstün başarısı, yetkinliği ve yönetim kabiliyetini bir kez daha ortaya koyan bu atama; güvenlik hizmetlerinde toplumla iç içe, duyarlı ve insan odaklı hizmet anlayışını pekiştirmektedir. Kadın subaylarımızın da katkılarıyla bölge turizmi yeni bir dinamizm kazanacaktır."