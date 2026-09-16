Teğmen Nevin, Bolu'nun ilk kadın karakol komutanı oldu
16.09.2026 10:32
Jandarma Teğmen Nevin Saygılı, Abant Jandarma Karakol Komutanı olarak atandı.
Bolu’nun ünlü doğa ve turizm merkezi Abant Gölü Milli Parkı’nın güvenliği, Jandarma Teğmen Nevin Saygılı’ya emanet edildi.
Abant Jandarma Karakol Komutanlığı görevine atanan Saygılı, Bolu’da karakol komutanlığı görevine getirilen ilk kadın subay oldu.
Dört mevsim boyunca yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan Abant Gölü Milli Parkı içerisinde görev yapan Abant Jandarma Karakol Komutanlığı, Jandarma Teğmen Nevin Saygılı’nın idaresinde emniyet ve asayiş çalışmalarını sürdürecek.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:
"Türk kadınının her alandaki üstün başarısı, yetkinliği ve yönetim kabiliyetini bir kez daha ortaya koyan bu atama; güvenlik hizmetlerinde toplumla iç içe, duyarlı ve insan odaklı hizmet anlayışını pekiştirmektedir. Kadın subaylarımızın da katkılarıyla bölge turizmi yeni bir dinamizm kazanacaktır."
TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NİN İLK KADIN PAŞASI ÖZLEM KARAPINAR OLMUŞTU
Ağustos ayında açıklanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında Albay Özlem Karapınar da tuğgeneralliğe terfi ettirilmişti.
Karapınar'ın terfisi Türk Hava Kuvvetleri'nde bir ilk olma özelliği de taşıyor.
Özlem Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde generallik rütbesine erişen ilk kadın subay olarak tarihe geçti.
CUMHURİYET'İN İLK KADIN GENERALİ ÖZLEM YILMAZ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın generali de Özlem Yılmaz olmuştu. Cumhuriyet'in ilk kadın generali olan Yılmaz, 2023 yılında bu rütbeye terfi etmişti.
Yılmaz'ın ilk kıta görevi Silopi'deki 23. Piyade Tugayı'nda takım komutanlığıydı.