Tek kişilik havayolları 30 Ağustos'u da unutmadı
30.08.2026 12:40
Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir kişi kendi imkanları ile yaptığı ahşap uçağın üzerine “30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun.” yazarak bayram coşkusunu yansıttı.
Türkiye’nin dört bir yanında 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanırken Konya’nın Beyşehir ilçesinde de dikkat çekici bir görüntü geldi.
Mavinin Kadrajı isimli Instagram hesabından yayımlanan videoda, Burak Subaşı isimli genç bir kişinin kendi emeğiyle ahşap uçak hazırladığı görüldü.
Kendi imkanlarıyla yaptığı ahşap uçakla çevredekilerin ilgisini çeken Subaşı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da unutmadı. Uçağın üzerine “30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun.” mesajını yazdı.
Havacılığa olan ilgisini kendi hazırladığı uçakla ortaya koyan Subaşı'nın, uçuş için kendince biletler de hazırlayarak bunları satması da dikkat çekti.
Kendi imkanlarıyla kendisine küçük bir havacılık dünyası kuran gencin bu çabası sosyal medyada beğeni topladı.