Tek kişilik havayolları 30 Ağustos'u da unutmadı

Havacılığa olan ilgisini kendi hazırladığı uçakla ortaya koyan Subaşı'nın, uçuş için kendince biletler de hazırlayarak bunları satması da dikkat çekti.

Kendi imkanlarıyla kendisine küçük bir havacılık dünyası kuran gencin bu çabası sosyal medyada beğeni topladı.