TEKNOFEST Güneydoğu'nun son gününde yine heyecan dorukta
04.10.2026 11:36
Son Güncelleme: 04.10.2026 14:08
Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu son gününde yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinlikle devam ediyor.
Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen festival, bu yıl Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu ismiyle gerçekleştiriliyor.
Teknoloji tutkunlarını, genç mucitleri ve binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren TEKNOFEST, son gününde yine yerde ve gökte birçok gösteriye ev sahipliği yapıyor.
İleri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcıya yönelik etkinliklerin yer aldığı dev organizasyon, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak. Festivalde bugün Türk Yıldızları da son kez gökteki yerini aldı.
ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, CEZERİ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI ile kara ve deniz araçları da alanda bulunuyor.
Festivalde ayrıca sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim ziyaretçilere sunuluyor.
Şanlıurfa'da 30 Eylül'de başlayan TEKNOFEST Güneydoğu, kapanış seremonisi ve ödül töreniyle bu akşam sona erecek.
TÜRK YILDIZLARI NEFES KESTİ
Festival kapsamında düzenlenen hava gösterileri, Türk Yıldızları'nın uçuşuyla devam etti.
Gökyüzünde gerçekleştirdikleri akrobatik hareketlerle alkış alan Türk Yıldızları, festival alanını dolduran binlerce ziyaretçiye unutulmaz anlar yaşattı.
Yüksek hızı ve alçak uçuşuna rağmen Türk Yıldızları ekibinin aynı andaki manevraları, festival alanındaki coşkuyu artırdı.
Ekibin uçuşları esnasında yerdeki binlerce kişi, gözünü kırpmadan gökyüzündeki görsel şöleni gurur ve heyecanla takip etti.
Gösteriyi ilgiyle takip eden katılımcılar, uçakların gökyüzündeki hareketlerini cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.
Gösteri sırasında sahneden Türk bayrağının anlamını anlatan "Bu Bayrak" şiiri de okundu.
TEKNOFEST katılımcılarının ilgiyle takip ettiği etkinliklerin başında hava gösterileri geliyor.
Festivalde, paramotor, Bayraktar TB3, Akıncı, Paramotor, S70 helikopter, Bayraktar TB2, ATAK helikopteri uçuş gösterileri yaptı.
Festival alanını dolduran binlerce vatandaş, gökyüzünde uçuş yapan yerli ve milli araçların gösterilerini büyük bir ilgi ve merakla takip etti.
ŞANLIURFA TURİZMİ HAREKETLENDİ
TEKNOFEST Güneydoğu'nun, Şanlıurfa turizmini hareketlendirdiğini vurgulayan İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ise, "TEKNOFEST'in bu yoğunluğu nedeniyle Şanlıurfa'daki konaklama gün sayımız arttı. Şanlıurfa'daki turizm sezonumuz aralık ayına kadar sarkmış oldu." dedi.
TEKNOFEST dolayısıyla kentte güzel bir hafta yaşandığını belirten Aslan, festivalin 5 gün boyunca Şanlıurfa'nın bilim, teknoloji, gastronomi, arkeoloji ve kültürel değerlerinin tanıtılmasına katkı sağladığını ifade etti.
Festival dolayısıyla kentte yoğun bir ziyaretçi hareketliliği yaşandığını aktaran Aslan, özellikle çevre illerden ve farklı bölgelerden gelen ziyaretçilerin konaklama sektörünü hareketlendirdiğini dile getirdi.
Kentte 30 Eylül-4 Ekim arasında düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu nedeniyle bütün otellerin dolduğunu ifade eden Aslan, şöyle konuştu:
"TEKNOFEST'e baktığımız zaman sadece konaklamayı değil, yiyecek içecek sektörüne, taşımacılığa, belki onlarca sektöre doğrudan etkisini görüyoruz. Sadece Şanlıurfa açısından değerlendirmemek gerekir. TEKNOFEST çevre illerin de turizm hareketlenmesine, yiyecek içecek işletmelerinin dolmasına neden oldu diyebiliriz.
TEKNOFEST'in bu yoğunluğu nedeniyle Şanlıurfa'daki konaklama gün sayımız arttı. Şanlıurfa'daki turizm sezonumuz aralık ayına kadar sarkmış oldu."
ROBOTLARIN GÖSTERİSİ İLGİ GÖRDÜ
Öte yandan, yazılımları farklı firmalarca geliştirilen insansı ve köpek robotlar, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'nun son gününde bir araya getirilerek ziyaretçilere gösteri sundu.
Festivalin son gününde bir araya getirilen 4 robot, beraber dans edip oyunlar oynadı, birbirlerinin üzerinden atlayıp gösteri yaptı.
Ziyaretçilerin ilgiyle izlediği robotlar, çeşitli hareketler yaparak izleyicileri selamladı.
Söyledikleri türkülerle robotların dansına eşlik eden ziyaretçiler, cep telefonlarının kamerasıyla gösteriyi görüntüledi.