TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: Rekor kıra kıra gidiyoruz

Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'daki yarışmaların bütün kategorilerinde Azerbaycan'dan yarışmacılar olmasının hatırlatılması üzerine, "Azerbaycan'da düzenlediğimiz TEKNOFEST de muazzamdı, harikaydı. Onu da hiç unutamadık. Bir anlamda ondan sonrasında Azerbaycan'da da TEKNOFEST kuşağının yetişmeye başladığını gördük." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe 97 ülkeden katılım sağlandığı bilgisini veren Bayraktar, gönül coğrafyasından gelen ilginin mutluluk verici olduğunu, Gaziantep'te olduğu gibi Şanlıurfa'dan da gelecek dönemde büyük şampiyonluklar beklediklerini dile getirdi.

Bayraktar, Türkiye'nin kendi küresel konumlama sistemini kurma hedefine yönelik Fergani Uzay'ın çalışmalarının sürdüğünü belirterek, bu tür projelerin uzun soluklu bir maraton olduğunu vurguladı.