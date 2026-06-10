TEM Otoyolu'nda araç takla attı: Trafik kilitlendi

TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde saat 08.30 sıralarında Mehmet Nuri İ., henüz belirlenemeyen bir nedenle kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip önündeki iki otomobile çarptı.

Kaza nedeniyle araç takla attı, sürücü aracın içinde sıkıştı.