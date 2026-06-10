TEM Otoyolu'nda araç takla attı: Trafik kilitlendi
10.06.2026 10:27
İstanbul'da TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) çıkışında bir otomobil, iki araca çarparak takla attı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde saat 08.30 sıralarında Mehmet Nuri İ., henüz belirlenemeyen bir nedenle kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip önündeki iki otomobile çarptı.
Kaza nedeniyle araç takla attı, sürücü aracın içinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı sürücü vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafikte yoğunluk oluştu.
Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.