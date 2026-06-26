TEM Otoyolu'nda dört araç birbirine girdi

TEM Otoyolu Karaağaç mevkiinde saat 13.30 sıralarında iddiaya göre Ankara istikametine seyreden bir kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle arızalanarak emniyet şeridinde durdu.

Bu sırada aynı istikamette ilerleyen başka bir kamyon emniyet şeridinde duran kamyona arkadan çarptı.