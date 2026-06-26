TEM Otoyolu'nda dört araç birbirine girdi
26.06.2026 16:55
İstanbul'da Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda üç kamyon ile bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Karaağaç mevkiinde saat 13.30 sıralarında iddiaya göre Ankara istikametine seyreden bir kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle arızalanarak emniyet şeridinde durdu.
Bu sırada aynı istikamette ilerleyen başka bir kamyon emniyet şeridinde duran kamyona arkadan çarptı.
Bu sırada aynı istikametteki başka bir kamyon, kazaya karışan iki kamyona ve bir otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri kazada yaralanıp kamyonda sıkışan şoför Abuzer Y.'yi ambulansla hastaneye götürdü.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Trafik havadan da görüntülendi.