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TEM Otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza

23.07.2026 15:15

DHA

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İstanbul'da TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, bariyerlere çarptıktan sonra yol kenarına devrildi.

TEM Otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza
DHA

İstanbul'da TEM Otoyolu Ankara istikameti Sultanbeyli mevkiinde TIR, seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

 

Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza 1
DHA

Hafif yaralanan TIR sürücüsü E.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU 2
DHA

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

 

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

 

Devrilen TIR'ın kaldırılması için ekiplerin çalışmaları sürerken, kaza yeri ve kilometrelerce uzayan araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

TEM Otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza 3
DHA

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.