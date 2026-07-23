TEM Otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza
23.07.2026 15:15
İstanbul'da TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, bariyerlere çarptıktan sonra yol kenarına devrildi.
İstanbul'da TEM Otoyolu Ankara istikameti Sultanbeyli mevkiinde TIR, seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan TIR sürücüsü E.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Devrilen TIR'ın kaldırılması için ekiplerin çalışmaları sürerken, kaza yeri ve kilometrelerce uzayan araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.