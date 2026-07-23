TEM Otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza

İstanbul'da TEM Otoyolu Ankara istikameti Sultanbeyli mevkiinde TIR, seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.