Temizlik işçileri çöpte buldu, polis iz sürünce dev imalathane ortaya çıktı

Depoda yapılan aramalarda 785 kilogram pregabalin maddesi ve 643 bin 476 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Böylece yakalanan şüpheli sayısı 5’e yükseldi.

Kağıthane’de gözaltına alınan Hulisi Y.’nin “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” ve “Kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçlarından 5, Abdulkadir D.’nin “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”, “Kasten yaralama”, “Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet” ve “Taksirle yaralama” suçlarından 5, Mehmet T.’nin ise “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”, “Taksirle yaralama” ve “Kasten yaralama” suçlarından emniyete 6 geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.