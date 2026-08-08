Terörsüz Türkiye teklifi komisyonda kabul edildi. Gözler Genel Kurul görüşmelerinde
08.08.2026 03:53
Son Güncelleme: 08.08.2026 15:10
Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren görüşme maratonu sonunda kabul edildi. Gözler şimdi pazartesi günü başlayacak Genel Kurul görüşmelerine çevrildi.
Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan ve 360 milletvekilinin imzasıyla iki gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan çerçeve yasa teklifi, Adalet Komisyonu'nda görüşüldü.
Vekillerin yoğun ilgi gösterdiği toplantı öncesinde komisyon salonunun önünde gerginlik yaşandı. Kapıların açılmasıyla bazı siyasetçiler ile gazeteciler ayakta kaldı.
Gerginliğin yatıştırılmasıyla yasa tasarısı üzerindeki görüşmeler saat 15.30'da başladı. İYİ Parti ve DEVA Partisi teklifle ilgili anayasaya aykırılık önergesi verdi.
Teklifin tamamı üzerindeki görüşmeler sırasında da tansiyon yüksekti. Teklife itiraz eden İYİ Partililer ile MHP'li vekiller arasında sık sık tartışmalar yaşandı.
Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel tek tek maddelere geçmek istedi.
Konuşmalara devam etmek isteyen İYİ Partili vekiller sert tepki gösterdi. Bir süre devam eden tartışmanın ardından teklifin tamamı üzerindeki görüşmeler devam etti.
Gecenin ilerleyen saatlerinde bu defa İYİ Partili vekiller ile MHP'li vekiller arasında gerginlik yaşandı. Milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü. Görüşmelerin 12'nci saatinde toplantıya ara verildi.
Komisyonda teklifin ilk imza sahiplerinin sunumuyla teklifin tümü üzerindeki görüşmeler 13 saat sürdü. Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.
NTV Muhabiri Özgür Akbaş, saat 08.04 itibariyle sekizinci maddeye geçildiğini söyledi:
"Uzun soluklu olmasını zaten bekliyorduk. Çok çok önemli bir yasa teklifi. terörsüz türkiye hedefinin hukuki altyapısını oluşturmak için gerilien bir kanun teklifi bu. Zorluklarla başladı aslında. Komisyon salonu küçük. Tüm partiler katılmak istiyordu, gazetecilerin yoğun ilgisi vardı.
Sakin havada geçiyordu aslında görüşmeler. Çok uzun soluklu bir süreç yaşandı. Çünkü İYİ Parti konuşmak istiyordu ve teklife karşı çıkıyordu. Tüm milletvekilleriyle konuştular. Yeni Parti'den de DEVA Partisi'nden de konuşmalar oldu. Muhalefet b düzenlemenin bir genel af niteliği taşıdığını ifade etti sürekli. Hem AK Partili kurmaylar, hem MHP'liler hem DEM Partililer bunun bir af değil, ceza ertelemesi olduğunu vurguladılar. Bütün bu saate yaşananlar bu tartışma üzerine kuruluydu.
Önce imza sahibi milletvekillerine söz verildi. Abdulhamit Gül konuştu. Bunun bir ‘pazarlık süreci’ olmadığını söyledi. Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, teklifin tamamının kabul edildiğini, maddelere geçilmesi gerektiğini söylediğinde tansiyon yükseldi.
İYİ Partili Rıdvan Uz, bir anda öfkelenerek sırasından çıktı ve Yüksel'e doğru yürüdü. İYİ Partili Uğur Poyraz ve diğer milletvekilleri araya girdi. Kavgada temas olması engellendi. En hararetli an o andı. Hemen sonrasında Cüneyt Yüksel bu gerilimin sona ermesi adına teklifin tümüyle ilgili İYİ Partililere söz vermeye devam etti. O sırada Ayyüce Türkeş konuşmacıydı. Onun da MHP'ye dönük bir eleştirisi vardı. Yine orada tansiyon yükseldi, sinirler gerildi. Milletvekilleri karşılıklı ayaklandı.
Şu anda 18. saate girmek üzereyiz. Sekizinci madde üzerine konuşuluyor."
DEMİRTAŞ POLEMİĞİ
Akbaş, Kasım 2016'da tutuklanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili polemiği de şöyle paylaştı:
"O da ilginçti aslında. O sırada konuşma yapan isim Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir'di. Bu yasa teklifinin oldukça özensiz olduğunu söyledi. 'Selahattin Demirtaş'ın çıkmış olması gerekirdi.' dedi.
Orada Cumhur İttifakı'ndan bir tepki gelmesi gerekiyordu. Ancak DEM Parti'den geldi. Saruhan Oluç bir anda ayağa kalkarak ‘Demirtaş üzerinden kurmayın cümlelerinizi. O bizim yoldaşımız.’ diye bağırdı.
Tabii dokunulmazlıkların kaldırılmasından bahsediyor. 'O dokunulmazlıklar kaldırılmasaydı Selahattin Demirtaş cezaevinde olmazdı.' diyor. Cumhuriyet Halk Partililerin oylarıyla geçmişti o dönem dokunulmazlığın kaldırılması düzenlemesi."
Teklif, tümü ve maddeler üzerinde toplam 18 saat süren görüşmelerin sonunda komisyonda kabul edildi. Gözler, pazartesi günü başlayacak Genel Kurul aşamasına çevrildi.
Burada 400'ün üzerinde milletvekilinin oluruyla çıkması beklenen yasa, hemen yürürlüğe girmeyecek.
Meclis'ten geçtikten sonra beş aşamalı bir yol haritası işlemeye başlayacak.
TEYİT - TESPİT MEKANİZMASI İŞLETİLECEK
Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının arıdından Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu çalışmalarına başlayacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurulda, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilâtı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak.
Kurulun koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yapılacak.
Bir kurul da TBMM bünyesinde kurulacak. İzleme Kurulu adı verilecek bu yapının 17 üyesi olacak.
Burada kimlerin yer alacağına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş karar verecek.
MGK KARAR ALACAK, RESMİ GAZETE'DE İLAN EDİLECEK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığındaki kurul, PKK/KCK terör örgütünün ve bu örgüte bağlı her türlü oluşumun fiili varlığına son verip, vermediğini tespit edecek.
Kurul aynı zamanda her türlü silah ve mühimmatın teslim edilip edilmediğini de incelemeye alacak.
Kurulun bu yönde oluşturacağı rapor, Milli Güvenlik Kurulu'na (MGK) sunulacak.
MGK bu raporu inceleyecek, örgüt ve tüm bileşenlerinin dağılmış hale geldiğini tespit ederse karar alacak.
Söz konusu karar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Resmi Gazete'de yayımlanacak.
Bu arada MGK'nın bir sonraki toplantısının ekim ayında yapılması bekleniyor.
PKK'LILARIN 6 AY SÜRESİ OLACAK
Söz konusu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte terör örgütü PKK üyeleri için süre işlemeye başlayacak.
Yasadan faydalanmak isteyen terör örgütü üyelerine 6 ay süre tanınacak.
Bir sonraki Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ekim ayında yapılacağı düşünüldüğünde başvuruların Nisan 2027 başına kadar süreceği anlamına geliyor.
Düzenlemeye göre, 5 yıl veya daha az hapis cezası alan hükümlülerin cezalarının infazı 5 yıl, 15 yıldan fazla ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların infazı 10 yıl süreyle ertelenecek.
Erteleme süresi içinde terör suçlarından birinin işlenmesi halinde söz konusu karar kaldırılacak, soruşturma ve kovuşturma devam edecek. Hükümlü belirtilen süreyi suç işlemeden tamamlarsa ceza infaz edilmiş sayılacak.
1 Haziran 2005 tarihinden önce ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar veya ağırlaştırılmış müebbet gerektirecek suçlar işleyenler, yasa kapsamı dışında tutulacak.
Bu da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve yönetim kadrosunun yasadan yararlanamayacağı anlamına geliyor.
Sürecin beklendiği gibi ilerlemesi ve terör tehdidinin ortadan kalkması halinde yeni bir aşamaya geçilecek.
Süreci yürüten kurul çalışmalarına devam ederek gözlem raporları oluşturacak.
Ceza İnfaz Yasası, Terörle Mücadele Yasası ve Türk Ceza Yasası ile Siyasi Partiler Yasası başta olmak üzere yeni adımlar gündeme gelecek.