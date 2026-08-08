Terörsüz Türkiye teklifi komisyonda kabul edildi. Gözler Genel Kurul görüşmelerinde

Komisyonda teklifin ilk imza sahiplerinin sunumuyla teklifin tümü üzerindeki görüşmeler 13 saat sürdü. Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.

NTV Muhabiri Özgür Akbaş, saat 08.04 itibariyle sekizinci maddeye geçildiğini söyledi:

"Uzun soluklu olmasını zaten bekliyorduk. Çok çok önemli bir yasa teklifi. terörsüz türkiye hedefinin hukuki altyapısını oluşturmak için gerilien bir kanun teklifi bu. Zorluklarla başladı aslında. Komisyon salonu küçük. Tüm partiler katılmak istiyordu, gazetecilerin yoğun ilgisi vardı.

Sakin havada geçiyordu aslında görüşmeler. Çok uzun soluklu bir süreç yaşandı. Çünkü İYİ Parti konuşmak istiyordu ve teklife karşı çıkıyordu. Tüm milletvekilleriyle konuştular. Yeni Parti'den de DEVA Partisi'nden de konuşmalar oldu. Muhalefet b düzenlemenin bir genel af niteliği taşıdığını ifade etti sürekli. Hem AK Partili kurmaylar, hem MHP'liler hem DEM Partililer bunun bir af değil, ceza ertelemesi olduğunu vurguladılar. Bütün bu saate yaşananlar bu tartışma üzerine kuruluydu.

Önce imza sahibi milletvekillerine söz verildi. Abdulhamit Gül konuştu. Bunun bir ‘pazarlık süreci’ olmadığını söyledi. Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, teklifin tamamının kabul edildiğini, maddelere geçilmesi gerektiğini söylediğinde tansiyon yükseldi.

İYİ Partili Rıdvan Uz, bir anda öfkelenerek sırasından çıktı ve Yüksel'e doğru yürüdü. İYİ Partili Uğur Poyraz ve diğer milletvekilleri araya girdi. Kavgada temas olması engellendi. En hararetli an o andı. Hemen sonrasında Cüneyt Yüksel bu gerilimin sona ermesi adına teklifin tümüyle ilgili İYİ Partililere söz vermeye devam etti. O sırada Ayyüce Türkeş konuşmacıydı. Onun da MHP'ye dönük bir eleştirisi vardı. Yine orada tansiyon yükseldi, sinirler gerildi. Milletvekilleri karşılıklı ayaklandı.

Şu anda 18. saate girmek üzereyiz. Sekizinci madde üzerine konuşuluyor."

DEMİRTAŞ POLEMİĞİ

Akbaş, Kasım 2016'da tutuklanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili polemiği de şöyle paylaştı:

"O da ilginçti aslında. O sırada konuşma yapan isim Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir'di. Bu yasa teklifinin oldukça özensiz olduğunu söyledi. 'Selahattin Demirtaş'ın çıkmış olması gerekirdi.' dedi.

Orada Cumhur İttifakı'ndan bir tepki gelmesi gerekiyordu. Ancak DEM Parti'den geldi. Saruhan Oluç bir anda ayağa kalkarak ‘Demirtaş üzerinden kurmayın cümlelerinizi. O bizim yoldaşımız.’ diye bağırdı.

Tabii dokunulmazlıkların kaldırılmasından bahsediyor. 'O dokunulmazlıklar kaldırılmasaydı Selahattin Demirtaş cezaevinde olmazdı.' diyor. Cumhuriyet Halk Partililerin oylarıyla geçmişti o dönem dokunulmazlığın kaldırılması düzenlemesi."