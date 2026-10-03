Terzinin duvarını delip yanındaki kuyumcuyu soymaya çalıştılar

Filmleri aratmayan soygun girişimiyle ilgili yaşananları anlatan Süleyman Tarhana, "Dün sabah saat 08.10'da dükkanı açtım ve burnuma çok kötü bir koku geldi. Dükkanın içi toz içindeydi. İçeri girince buraya birilerinin girdiğini ve ortalığı dağıttığını anladım. Baktım ki duvar delinmiş ve kuyumcunun kasasına müdahale edilmiş. Kasanın birkaç yerinde kesik vardı, hemen dışarı çıktım ve emniyete haber verdim. Büyük ihtimalle kuyumcu için gelmişler çünkü benim burada çalınacak herhangi bir eşyam yok ama benim de zararım çok. Kuyumcunun altınlarına zarar verememişler, altınları alamamışlar ama kasayı açmaya çalışmışlar. Bunlar kasanın burada olduğunu bilen kişiler olabilir. Böyle bir hırsızlık olayı aklıma kesinlikle gelmezdi. Artık korkmaya başladık, inanın her şeyden korkar olduk. Adam duvarı delip kuyumcuya girmeye çalışmış. İspatı da burada, görüntüsü de burada. Emniyet geldi, olay yeri inceleme ekibi geldi. Burası terzihane duvarı delip yanındaki kuyumcuya girmeye çalışmışlar. Kuyumcunun söylediğine göre herhangi bir şey çalamamışlar çünkü kasayı açamamışlar. Kasa çok büyük, yaklaşık iki tonluk bir kasaymış. Bunlar mutlaka planlı hareket etmişler" dedi.